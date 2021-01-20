AK Parti Malatya Milletvekili Tüfenkci'den esnafa ziyaret - Son Dakika

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, esnafı ziyaret etti.

AK Parti Malatya İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Milletvekili Tüfenkci, kent merkezinde bulunan çeşitli iş kollarındaki esnafı ziyaret ederek, bir süre sohbet etti.

Esnaf destek paketiyle ilgili bilgilendirmede bulunan Tüfenkci, "Yaklaşık 2 milyon esnaf, gelir kaybı ve kira desteği için 11 Ocak tarihine kadar başvurularını gerçekleştirdi. İlk aşamada taksi, dolmuş ve servis işletmecisi, terzi, oto tamircisi, lokantacı, pastaneci, berber ve kuaför gibi birçok meslek grubuyla başlayacak ödemelerin kısa süre içinde hesaplarda olması bekleniyor." ifadelerini kullandı.