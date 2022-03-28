AK Parti Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık'tan Demirci'ye ziyaret - Son Dakika
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AK Parti Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık'tan Demirci'ye ziyaret

28.03.2022 16:28
AK Parti Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık'tan Demirci'ye ziyaret

AK Parti Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık, Demirci ilçesini ziyaret etti.

AK Parti Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık, Demirci ilçesini ziyaret etti.

Belediye Başkanı Selami Selçuk, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Acar ve partililer tarafından ilçe girişinde karşılanan Kıvırcık, Demirci'de kadınların istihdam edildiği tekstil, halı dokuma ve halı temizleme atölyelerini gezdi.

İlçenin kadın muhtarları ve esnaflarıyla da görüşen Kıvırcık, yapımı süren "Galericiler Sitesi'ni" de gezip, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Galericiler Sitesi'nin ilçeye yakışan bir proje olduğunu vurgulayan Semra Kaplan Kıvırcık, Selami Selçuk'a çalışmalarında başarılar diledi.

Kıvırcık, ilçe esnafı ve belediye ziyaretinin ardından Demirci'den ayrıldı.

Kıvırcık'a ziyaretinde Belediye Başkanı Selçuk ve AK Parti İlçe Başkanı Acar'ın yanı sıra MHP İlçe Başkanı Ümit Kanyılmaz ve belediye meclisi üyeleri de eşlik etti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık'tan Demirci'ye ziyaret - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık'tan Demirci'ye ziyaret - Son Dakika
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