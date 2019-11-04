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Son Dakika Güncel AK Parti Merkez İlçe Yönetim Kurulu toplandı

AK Parti Merkez İlçe Yönetim Kurulu toplandı

7 saat önce

Niğde'de AK Parti Merkez İlçe Yönetim Kurulu toplantısı, Yıldıztepe beldesinde yapıldı.

AK Parti Merkez İlçe Yönetim Kurulu toplandı, System.String[]

Niğde'de AK Parti Merkez İlçe Yönetim Kurulu toplantısı, Yıldıztepe beldesinde yapıldı.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, AK Parti Niğde Milletvekilleri Yavuz Ergun ve Selim Gültekin, İl Başkanı Mahmut Peşin ve Merkez İlçe Başkanı Mehmet Ali Şafak'ın katılımıyla gerçekleşen toplantıda, belde teşkilatlarıyla bir araya gelinerek, istişarelerde bulunuldu, kongreye yönelik hazırlıklar görüşüldü.

AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mehmet Ali Şafak, yaptığı konuşmada, inançlarında ve partilerinin tasavvurunda siyasetin, milletin değerlerini ayakta tutmak ve bu değerleri daha güçlü bir şekilde geleceğe taşımak için yapıldığını belirtti.

Milleti merkeze alan ve bu anlayışla siyaseti hizmet aracı olarak kullanan bir yapıya inandıklarını aktaran Şafak, şunları kaydetti:

"AK Parti Niğde Merkez İlçe Yönetim Kurulu toplantılarımızı her hafta bir beldemizde yapma kararı aldık. Daha önce Sazlıca ve Değirmenli beldelerimizde de bu toplantılarımızı yaptık. Bugün de Yıldıztepe ve Hacıabdullah belde teşkilatlarımızla Yıldıztepe beldemizdeyiz. Milletvekillerimizle, il başkanımızla ve tüm merkez ilçe yönetimimizle yerinde sorunları çözmek ve istişare etmek üzere buraya geldik. Belediye Başkanımız Hacı Güngör ve ekibi, gönül ve hizmet belediyeciliğini en güzel şekilde burada uygulamaktadır. Kendisine teşekkür ediyorum. 'Yeniden yollara düşme vakti' diyerek çıktığımız bu kutlu yolculukta, belde başkanımız Mehmet Altınoluk, belediye başkanımız Hacı Güngör'e başarılar diliyorum."

Yıldıztepe, AK Parti, Niğde, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 02:52 Kaynak: AA
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