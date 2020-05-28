AK Parti Milletvekili Doğru, sıcaktan zarar gören alanlarda incelemelerde bulundu - Son Dakika

AK Parti Adana Milletvekili Abdullah Doğru, Adana'nın Kozan ilçesinde bir hafta içinde yaşanan aşırı sıcak ve poyraz sonrası mahsullerinde hasar oluşan hububat ve narenciye alanlarında incelemelerde bulundu.

Doğru, üreticilerle bir araya gelerek, en az zararla üretimin gerçekleştirilmesi için yapılması gerekenleri yerinde incelediklerini kaydetti.

Bölgede büyük bir afet yaşandığını ifade eden Doğru, Tarım ve Orman Bakanlığı ile yapılacak çalışma ile yaraların sarılması için çalışma yapılacağını belirtti.

Aşırı sıcağın ardından rüzgarla yaprak ve meyvelerin büyük hasar gördüğünü dile getiren Doğru, şunları kaydetti:

"Köylümüzün çiftçimizin yanındayız. Büyük bir afet geçmiş olsun. İnşallah hep birlikte yaraları saracağız üreten ülke olmayı sürdüreceğiz. Hükümet olarak ne yapabiliriz görmek için geldik. TARSİM ve bakanlığımız sahada çalışıyor. Biz de vatandaşlarımızın taleplerini bakanlığa ileteceğiz. Adana milletvekili ve il ilçe yönetimi olarak üreticimizin yanındayız onlara moral vermek için geldik. Notlarımızı aldık bakanlığa ileteceğiz."

Devlet Su İşlerine ödenek ayrılarak Meletmez Göleti'nin suyunun çiftçi ile buluşması için çalışmaların hızla sürdüğünü de hatırlatan Doğru, en kısa sürede ödenek aktararak göleti üreticilerin kullanması için çalışma yaptıklarını ifade etti.

İncelemelerde Milletvekili Doğru'ya, AK Parti İlçe Başkanı Yusuf Bilgili, tarım ilçe müdürlüğü yetkileri ve partililer de eşlik etti.