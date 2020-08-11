AK Parti Milletvekili Durmuşoğlu, Savrun Çayı ıslah çalışmalarını inceledi - Son Dakika

AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, Kadirli ilçesinde yapımı devam eden Savrun Çayı ıslah çalışmalarını inceledi.

İncelemelerin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Durmuşoğlu, Savrun Çayının Kadirli ilçe merkezinden geçen 2 bin 500 metrelik kısmının ıslah çalışmalarının 2021 yılının şubat ayında tamamlanacağını söyledi.

Islah çalışmalarının tamamlanmasıyla Kadirli için önemli bir projeyi hayata geçireceklerini ifade eden Durmuşoğlu, "Yüklenici firma tarafından devam eden Savrun Çayı ıslah çalışmalarının en kısa zamanda tamamlanmasıyla güzel bir projeyi hayata geçireceğiz. İlçemizde devam eden 2 dere ıslah çalışmaları da yüzde 90 oranında tamamlandı." dedi.

Islah çalışmalarının tamamlanmasının ardından çay kenarına rekreasyon alanlarının da yapılacağını dile getiren Durmuşoğlu, "Yürüyüş yolları, çay bahçeleri ve vatandaşlarımızın dinlenmeleri için banklar olacak. Buraya ayrı bir güzellik katacak. İnşallah kazasız belasız bir an önce tamamlanmasını temenni ediyorum. Kadirlimize ve bölgemize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.