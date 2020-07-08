AK Parti Milletvekili Günay, TOKİ kura çekimlerine katıldı - Son Dakika

AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp ve Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü ile "100 Bin Sosyal Konut Projesi" kapsamında, Beylikova ve Sivrihisar ilçelerine inşa edilecek TOKİ konutlarının kura çekimine katıldı.

Günay'ın iletişim ofisinden yapılan yazılı açıklamada görüşlerine yer verilen Milletvekili Emine Nur Günay, ilçelere yapılan konut yatırımın çok önemli bir sosyal proje olduğunu belirterek, bir gün ev sahibi olmanın hayalini kuranların bu projeyle hayaline kavuştuğunu kaydetti.

Beylikova'ya 189, Sivrihisar'a da 204 sosyal konutun inşa edileceğini aktaran Günay, "Hemşehrilerimizi yuva sahibi yapacaklar. Eskişehir'de ilk defa dış ilçelerimize TOKİ aracılığıyla konut yapma imkanına sahip olduk. Kırsal kalkınmada öncelikli olan ilçelerimiz ve burada yaşanabilir bir hayatın temel gereksinimi olan barınma yani konut ihtiyacımız da bu şekilde karşılanmış oldu." ifadelerini kullandı.

Belediye başkanları Alp ve Yüzügüllü de ilçelerinin projeden yararlanmasına olanak sağlayan Günay'a teşekkür etti.