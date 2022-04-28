AK Parti Muratpaşa İlçe Başkanlığınca iftar programı düzenlendi - Son Dakika
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AK Parti Muratpaşa İlçe Başkanlığınca iftar programı düzenlendi

28.04.2022 21:26
AK Parti Muratpaşa İlçe Başkanlığınca iftar programı düzenlendi

AK Parti Muratpaşa İlçe Başkanlığı iftar programı düzenledi.

AK Parti Muratpaşa İlçe Başkanlığı iftar programı düzenledi.

Fener Mahallesi'ndeki iftar programında ilçe sakinleri birlikte oruç açtı.

AK Parti Muratpaşa İlçe Başkanı Osman Ülker, halk ile iftar sofrasında bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ülker, "AK Parti İlçe Başkanlığı olarak iftar programlarımız devam ediyor. Bu hayra vesile olan, maddi ve manevi destekleriyle yanımızda olan tüm gönül dostlarımıza ve teşkilat mensuplarımıza şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Programa, AK Parti Antalya Milletvekilleri İbrahim Aydın, Kemal Çelik, Tuba Vural Çokal, AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş ve Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü katıldı.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hamza Dağ ve Efkan Ala da programa katılanlara video mesaj gönderdi.

Program, semazen ve mehtar takımının gösterileriyle sona erdi.

AK Parti Muratpaşa İlçe Başkanlığınca iftar programı düzenlendi
AK Parti Muratpaşa İlçe Başkanlığınca iftar programı düzenlendi
AK Parti Muratpaşa İlçe Başkanlığınca iftar programı düzenlendi
AK Parti Muratpaşa İlçe Başkanlığınca iftar programı düzenlendi

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Fener Mahallesi, Osman Ülker, Muratpaşa, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Muratpaşa İlçe Başkanlığınca iftar programı düzenlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti Muratpaşa İlçe Başkanlığınca iftar programı düzenlendi - Son Dakika
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