AK Parti MYK kararları

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında Ahmet Davutoğlu, Selçuk Özdağ, Ayhan Sefer Üstün ve Abdullah Başcı'nın tedbirli olarak partiden kesin ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kuruluna sevkine oy birliğiyle karar verildi. - ANKARA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Ahmet Davutoğlu'nu ihraç sürecine götüren kriz neden başladı, nasıl bu noktaya geldi?