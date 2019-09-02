AK Parti MYK kararları
4 saat önce
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında Ahmet Davutoğlu, Selçuk Özdağ, Ayhan Sefer Üstün ve Abdullah Başcı'nın tedbirli olarak partiden kesin ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kuruluna sevkine oy birliğiyle karar verildi.
Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 10:01 Kaynak: İHA
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında Ahmet Davutoğlu, Selçuk Özdağ, Ayhan Sefer Üstün ve Abdullah Başcı'nın tedbirli olarak partiden kesin ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kuruluna sevkine oy birliğiyle karar verildi.
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında Ahmet Davutoğlu, Selçuk Özdağ, Ayhan Sefer Üstün ve Abdullah Başcı'nın tedbirli olarak partiden kesin ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kuruluna sevkine oy birliğiyle karar verildi. - ANKARA
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