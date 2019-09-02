Son Dakika Haberleri: AK Parti MYK kararları
Son Dakika Politika Haber

AK Parti MYK kararları

4 saat önce

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında Ahmet Davutoğlu, Selçuk Özdağ, Ayhan Sefer Üstün ve Abdullah Başcı'nın tedbirli olarak partiden kesin ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kuruluna sevkine oy birliğiyle karar verildi.

AK Parti MYK kararları, System.String[]

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında Ahmet Davutoğlu, Selçuk Özdağ, Ayhan Sefer Üstün ve Abdullah Başcı'nın tedbirli olarak partiden kesin ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kuruluna sevkine oy birliğiyle karar verildi.


AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında Ahmet Davutoğlu, Selçuk Özdağ, Ayhan Sefer Üstün ve Abdullah Başcı'nın tedbirli olarak partiden kesin ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kuruluna sevkine oy birliğiyle karar verildi. - ANKARA

Merkez Yürütme Kurulu, Ahmet Davutoğlu, AK Parti, Politika

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 10:01 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ahmet Davutoğlu'nu ihraç sürecine götüren kriz neden başladı, nasıl bu noktaya geldi?
AK Parti MYK'da ihracı istenen Özdağ ve Başçı'dan ilk açıklama Kuzuyu kapan kurt, vatandaş kamerasına yakalandı Batman otogarında oğlu öldürülen baba: 50 bin TL verdik kalan 100 bin TL kan parasını vermek için ailece çalışıyorduk

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.9.2019 02:48:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AK Parti MYK kararları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]