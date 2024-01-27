AK Parti Diyarbakır adayı Mehmet Halis Bilden, vatandaşlar buluşmasında simitçi satan çocuğa 100 lira verip hepsini dağıtmasını söyledi. Ancak çocuğun "100 liraya simit gelmiyor ki" sözleri karşısında şaşıran Bilden, "He 100 lirayı beğenmiyorsun" diye yanıt verdi.
Türkiye'nin merakla beklediği 31 Mart 2024'te düzenlenecek yerel seçimlerde AK Parti'nin Diyarbakır Adayı Mehmet Halis Bilden, vatandaşlarla bir araya geldi.
Bilden, vatandaşlarla buluşmasında ilginç bir an yaşadı. Yanına gelen bir çocuktan bütün simitleri alarak dağıtmasını isteyen, cüzdanın 100 TL çıkarak çocuğa verdi ve "Hadi oğlum dağıt" dedi.
Simitçi çocuk ise "100 liraya simit gelmiyor ki" dedi. Bu sözler karşısında ufak bir şaşkınlık yaşayan Bilden, "He 100 lirayı beğenmiyorsun" diye yanıt verdi.
Renkli anları Bilden, sosyal medya hesabından paylaştı.
Son Dakika › Gündem › AK Parti'nin Diyarbakır adayı Mehmet Halis Bilden ile simitçi çocuğun ilginç diyaloğu - Son Dakika