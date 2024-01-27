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AK Parti'nin Diyarbakır adayı Mehmet Halis Bilden ile simitçi çocuğun ilginç diyaloğu - Son Dakika
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AK Parti'nin Diyarbakır adayı Mehmet Halis Bilden ile simitçi çocuğun ilginç diyaloğu

AK Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Halis Bilden, vatandaşlarla buluşmasında simit satan bir çocuğa 100 TL vererek bütün simitleri dağıtmasını söyledi. Çocuk ''100 liraya simit gelmiyor ki'' dedi. Bu sözler sonrası ufak bir şaşkınlık yaşayan Bilden, ''He 100 lirayı beğenmiyorsun'' ifadelerini kullandı.

27.01.2024 - 22:54,  Güncelleme: 23:12
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AK Parti Diyarbakır adayı Mehmet Halis Bilden, vatandaşlar buluşmasında simitçi satan çocuğa 100 lira verip hepsini dağıtmasını söyledi. Ancak çocuğun "100 liraya simit gelmiyor ki" sözleri karşısında şaşıran Bilden, "He 100 lirayı beğenmiyorsun" diye yanıt verdi.

Türkiye'nin merakla beklediği 31 Mart 2024'te düzenlenecek yerel seçimlerde AK Parti'nin Diyarbakır Adayı Mehmet Halis Bilden, vatandaşlarla bir araya geldi.

SİMİTÇİ ÇOCUĞA 100 LİRA VERİP HEPSİNİ DAĞIT DEDİ

Bilden, vatandaşlarla buluşmasında ilginç bir an yaşadı. Yanına gelen bir çocuktan bütün simitleri alarak dağıtmasını isteyen, cüzdanın 100 TL çıkarak çocuğa verdi ve "Hadi oğlum dağıt" dedi.

"100 LİRAYA SİMİT GELMİYOR Kİ"

Simitçi çocuk ise "100 liraya simit gelmiyor ki" dedi. Bu sözler karşısında ufak bir şaşkınlık yaşayan Bilden, "He 100 lirayı beğenmiyorsun" diye yanıt verdi.

Renkli anları Bilden, sosyal medya hesabından paylaştı.

AK Parti'nin Diyarbakır adayının zor anları! Simitçi çocuğa 100 TL verip 'Hepsini dağıt' dedi ama hiç beklemediği bir yanıt aldı
AK Parti\'nin Diyarbakır adayı Mehmet Halis Bilden ile simitçi çocuğun ilginç diyaloğu
YORUMLAR (7)
  • Erol MARASLI: Toplumdan ne kadar uzak olduklarının en güzel örneği yetmiyor gibi kendi suçlarını bilmiyormuş gibi begenmiyor diye çocuğu suçlu çıkardı Yanıtla 8 351
  • Kubilay Turkyilmaz: Nerden geldin sen evlat daha ülkeden ekonomiden haberin yok birde şehir yönetecek bu inanın 2 kaz versen birini kaybeder gelir ağa babalarin seni mi buldu memlekette kimse kalmamış mi Yanıtla 5 195
  • Engin Girgin: 100 lira para mı ? O tepside en az 30-35 simit var. O para çocuklara bayram harçlığı olarak bile verilmiyor artık. Yanıtla 5 164
  • Necati Kaya: Ben ekonomistimin ekonomistliği bu adaya yansımış. Ülkeden kopuk ve aynı zamanda aşağılayacak kadarda kibirli. Akp nin özeti. Yanıtla 3 63
  • Abuzer Yavuz: SİMİTÇİ BİLE KALİTENİZİ BİLİYOR Yanıtla 0 0
  • Gerginyo : O paraya 6 tane simit oluyor bunlar nerede yaşıyor ya da dalga mı geçiyorlar çözemedim ülkeden bi haberler Yanıtla 0 0
  • Abdülkadir Doğruyol: SORARSIN ÇOCUĞA SİMİTLERİ SAY BAKALIM KAÇ TANE ?SAYDKTAN SONRA SİMİTİN ADEDİ KADAR ÜCRETİNİ VERİRSİN .HAYDİ ŞİMDİ BUNLARI VATANDAŞTAN PARA ALMADAN DAĞIT DERSİN .İŞTE O KADAR . Yanıtla 0 0

Diyarbakır, AK Parti, Simit, Gündem, Politika, Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti'nin Diyarbakır adayı Mehmet Halis Bilden ile simitçi çocuğun ilginç diyaloğu - Son Dakika
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