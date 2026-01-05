AK Parti'nin Gaziantep ve çevre illerindeki üye sayısı 1 milyonu aştı - Son Dakika
AK Parti'nin Gaziantep ve çevre illerindeki üye sayısı 1 milyonu aştı

05.01.2026 15:41
AK Parti'nin, Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman ve Kilis'teki üye sayısı 1 milyonu aştı.

AK Parti Gaziantep İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu, düzenlediği basın toplantısında, partisinin üye sayısının ülke genelinde 664 bin 568 artışla 11 milyon 543 bin 301'e ulaştığını belirterek, bu artışın Türkiye siyasi tarihinde güçlü bir toplumsal karşılığın ve sahaya dayalı siyaset anlayışının somut bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Gaziantep'in de AK Parti'nin üye sayısına katkı sunduğunu ifade eden Fedaioğlu, "Gaziantep'te teşkilatımız her geçen gün daha da büyümektedir. Son 12 ayda 37 bin 500 yeni üyemizle toplam üye sayımızın şu an 322 bin 850'ye ulaşmanın gururunu hep beraber yaşıyoruz." dedi.

Toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz ile partililer katıldı.

Şanlıurfa'da 303 bin 816 üyeye ulaşıldı

AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı İlhami Günbegi, partisinin kentteki üye sayısının 303 bini geçtiğini söyledi.

Günbegi, il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, partisinin gelişerek daha geniş kitlelere ulaşmayı başardığını belirtti.

Teşkilat mensuplarına çalışmalarından dolayı teşekkür eden Günbegi, "Şanlıurfa'da teşkilatımız her geçen gün daha da büyümektedir. Son 12 ayda üye sayımız artmıştır ve bugün itibarıyla 303 bin 816 üyeye ulaşmanın gururunu hep beraber yaşıyoruz. Emek veren herkese teşekkür ediyoruz." dedi.

Kahramanmaraş'ta üye sayısı 198 bini aştı

AK Parti İl Başkanı Muhammed Burak Gül, düzenlediği basın toplantısında, son dönemde yaptıkları çalışmalarla üye sayısının 198 bin 202'ye ulaştığını belirtti.

Gül, atılan her adımda milletle kurulan bu güçlü bağın, AK Parti'yi, Türkiye'nin en geniş tabanlı siyasi hareketi haline getirdiğini dile getirdi.

Malatya'da üye sayısı 141 bin 185 oldu

AK Parti Malatya İl Başkanı Ali Bakan, düzenlediği basın toplantısında, bugün itibarıyla kentteki üye sayılarının 141 bin 185 olduğunu söyledi.

Geçen yıl 10 bin 80 yeni üyenin AK Parti ailesine katıldığını dile getiren Bakan, "Bu anlayışla yürüttüğümüz çalışmalar sonucunda, 2025 yılı üye sayısı hedefimizin yüzde 116 fazlasını gerçekleştirmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Bu artış, rastlantı değildir. Bu artış gece gündüz demeden sahada olan teşkilatlarımızın, samimi gayretin ve gönülden kurulan bağların sonucudur." diye konuştu.

Adıyaman ve Kilis

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Ekrem Gürcan Çadır, kentteki üye sayılarının bugün itibarıyla 85 bin 842, AK Parti Kilis İl Başkanı Serhan Diyarbakırlı da 32 bin 426 olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

