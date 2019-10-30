AK Parti'nin kuruluşundan bu yana görev yapmış il başkanları ile toplantı

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Önümüzdeki yıl sonuna doğru yapacağımız büyük kongrede milletimizin işaret ettiği şekilde kendimizi yenileyecek, enerjimizi tazeleyeceğiz." dedi.

Partisinin genel merkezinde düzenlenen toplantıda AK Parti'nin kuruluşundan bu yana görev yapmış il başkanları ile bir araya gelen Erdoğan, konuşmasında 2001 yılı ağustos ayından beri AK Parti teşkilatlarında görev yapan herkese teşekkür etti, görev başındakilere muvaffakiyetler diledi.

"AK Parti'linin eskisi yenisi olmaz." diyen Erdoğan, AK Partili olmanın sadece bir partinin partinin rozetini taşımaktan ibaret olmadığının altını çizdi.

Erdoğan, AK Partili olmanın bu ülkenin ve milletin asılara sari medeniyet davasının bayraktarlığına talip olmak anlamına geldiğini belirterek, "Dava adamının görevi ancak son nefesini verince biter. Teşkilat yöneticisi, belediye başkanı, milletvekili gibi unvanlı görevler, bu büyük yürüyüşte sadece birer hizmet vesilesidir, hizmet vasıtasıdır. Asıl önemlisi hiçbir sıfat sahibi olmadan da o büyük davanın başarısı için bir nefer gibi çalışabilme erdemini gösterebilmektir. Bunun için hiçbir kardeşimizi 'eski AK Parti'li' olarak sıfatlandırmadık, sıfatlandıramayız." diye konuştu.

Bu davanın kıyamete kadar ayakta kalacağını belirten Erdoğan, "AK Parti bu davanın temsilcisi olmayı hak ettiği sürece varlığını ve hizmetini sürdürecektir. Bu bakımdan şu anda birlikte olduğumuz il başkanlarımızı, aktif herhangi bir görevi olsun olmasın AK Parti davasının neferleri, ebedi temsilcileri olarak görüyor ve alkışlıyorum." ifadelerini kullandı.

"Dava adamı sıfatını sonuna kadar taşımak herkese naip olmaz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu kutlu yolculukta yoldan çıkanlar, yolunu kaybedenler, kerameti kendinde görenlerin olduğuna ve olacağına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Bu ilk insandan bugüne dek var olan bir gerçektir. İşte en önemlisi de Kabil ile Habil meselesidir. İki kardeş... Kabil, kardeşi Habil'i öldürmüştür. Demek ki süreç oradan başlıyor. Bundan sonra da bu devam edecektir. Kardeş kardeşi niye vurdu filan diye, böyle bir şey sormaya gerek yok. Bu bir var olan gerçek. İstenmez ama var. Bu nasip meselesidir. Dava adamı sıfatını sonuna kadar taşımak herkese naip olmaz. Biz kimin nereye gittiğine değil, kendimizin hangi istikamette yürüdüğüne bakacağız. Hamdolsun bugün bu salonda 18 yıldan beri neredeyse tüm kardeşlerimizle aynı istikamette yürümeye devam ettiğimizi görüyorum. Partimize emek vermiş, şehirlerinde bu büyük davanın yükünü omuzlamış, fedakarlık yapmış, yeri geldiğinde bedel ödemiş, bu kardeşlerimle bir kez daha buluşmuş olmanın bahtiyarlığı içindeyim. Bana böyle bir dava ve bu davanın içinde sizler gibi yol arkadaşlarıyla, gönül ve mücadele arkadaşlarıyla birlikte olmayı nasip ettiği için Rabbime sonsuz hamdüsenalar olsun. Sizlerle istişare etmek, partimizin 7. Olağan Kongre sürecini değerlendirmek için bugün biradayız."

"AK Parti'yi çok daha ileri bir noktaya taşıyacağız"

"Dünya değişirken, bölgemiz değişirken, Türkiye değişirken AK Parti olarak bu sürecin lokomotifliğini yapma görevi yine bizlere düşüyor." ifadelerini kullanan Erdoğan, milletin kurulduğu günden beri girdiği her seçimde AK Parti'yi birinci yaparak bu görevi partisine verdiğini gösterdiğini söyledi.

Erdoğan, "Adeta dört bir yandan kuşatıldığımız, en sıkıntılı zamanlarımızda dahi milletimiz bu vazifeyi yine bize tevdi etmiştir." şeklinde konuştu.

Haziran 2018'teki cumhurbaşkanlığı ve milletvekilleri seçimi ile 31 Mart mahalli idareler seçimlerinin sonuçlarının AK Parti'ye çok önemli mesajlar verdiğini işaret eden Erdoğan, "Muhtemelen önümüzdeki yıl sonuna doğru yapacağımız büyük kongremizde, milletimizin işaret ettiği şekilde kendimizi yenileyecek, kararlılığımızı bileyecek, enerjimizi de tazeleyeceğiz. Ardından 2023 yılına kadar olan seçimsiz dönemi en iyi şekilde değerlendirerek, hep birlikte AK Parti'yi çok daha ileri bir noktaya taşıyacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni yönetim sisteminde başarı çıtasının yüzde 50'nin üzerine çıkartıldığını anımsatarak, "Bu değişim için kimse bizi zorlamadı. Milletimize ve kendimize güvendiğimiz için çıtayı böylesine iddialı bir seviyeye yükselttik. Eğer tek derdimiz iktidarımızı sürdürmek olsaydı, eski sistemde bunu çok daha kolayca yapabilirdik. Ama biz ülkemizin istikbalini, milletimizin beklentilerini, demokrasimizin ihtiyaçlarını dikkate alarak, tarihimizin en köklü yönetim reformunu hayata geçirmeyi tercih ettik. Gelecek seçimleri değil, gelecek nesilleri düşünen bir partinin başka türlü hareket etmesi zaten mümkün değildir." dedi.

AK Parti'yi diğer partilerden ayıran en önemli özelliğin bu olduğunu ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu:

"Kısır siyasi çekişmeler, gündemler, kişisel hesaplar yerine büyük ve güçlü Türkiye hayaliyle engin ufuklara açılarak farkımızı bir kez daha gösterdiğimize inanıyorum. Bu durum hepimizin daha çok çalışmasını, gayret göstermesini gerektiriyor. İşte bunun gereğini yerine getirmek üzere sizleri partimiz saflarında çok daha etkin, yoğun bir şekilde katkı sağlamaya davet ediyoruz. Genel merkezimizin koordinasyonunda şehirlerimizin her birinde il başkanlarımızdan başlayarak, partimizde hizmet etmiş tüm kardeşlerimizi yeniden bir araya getirecek bir gönül seferberliğini başlatıyoruz."

"AK Parti, her dem yeniden doğanların partisidir"

Yunus Emre'nin "Biz sevdik aşık olduk sevildik maşuk olduk. Her dem yeni dirlikte sizden kim usanası" dizelerini okuyan Erdoğan, "AK Parti, her dem yeniden doğanların partisidir. Bu partiyi kuran yaşatan, bugünlere getiren ve inşallah geleceğe de taşıyacak olan milletimizin bizatihi kendisidir. Milletimizle aramızdaki gönül bağı inşallah hep devam edecektir." diye konuştu.

"Türkiye 17 yıllık AK Parti döneminde nasıl çağ atladıysa, 2023 hedeflerine de ulaşılacağının" altını çizen Erdoğan, "Yeter ki işte şu salondaki muhabbet iklimini koruyalım, kuvvetlendirelim daha da yaygınlaştıralım." dedi.

Erdoğan, salondaki katılımcılara bu konuda çok önemli görevler düştüğünü hatırlatarak, "Her birinizin tecrübenizle, birikiminizle, müktesebatınızla, vizyonunuzla AK Parti'ye ve Türkiye'ye daha çok hizmetler yapabileceğinize yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı.

(Sürecek)