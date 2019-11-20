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AK Parti Sakarya Milletvekili Atabek: "Saygısızlığın cezalandırılması için konunun takipçisi...

6 saat önce

AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e yönelik "Susturun bu kadını" söylemine ilişkin, "Özkoç'un veya herhangi bir CHP'li yetkilinin AK Parti Grup Başkanvekiline haddini bildirmesi harcı değildir.

AK Parti Sakarya Milletvekili Atabek:

AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e yönelik "Susturun bu kadını" söylemine ilişkin, "Özkoç'un veya herhangi bir CHP'li yetkilinin AK Parti Grup Başkanvekiline haddini bildirmesi harcı değildir. Bu saygısızlığın cezalandırılması gerekir." ifadelerini kullandı.

Atabek, yaptığı yazılı açıklamada, Özkoç'un sözlerini kınadığını kaydetti.

Atabek, açıklamasında, "CHP Grup Başkanvekilinin, Grup Başkanvekilimiz Sayın Özlem Zengin'e yönelik sözleri 20 yıl önce başörtüsü düşmanlığından dolayı yaşanan utanç verici anları hatırlatmış ve hepimizi derinden üzmüştür. Cumhuriyet Halk Partisi yetkilileri her fırsatta değiştiklerini ve başörtüsü ile problemlerinin olmadığını ifade etse de yaşanan bu olay bir kez daha göstermiştir ki zihniyetleri hiç değişmedi ve asla değişmeyecektir." ifadesini kullandı.

AK Parti'nin başörtüsü konusunda 18 yıldır mücadele verdiğini belirten Atabek, "Başörtüsü ile Meclis Genel Kuruluna katılmayı 'Devlete kafa tutmak' olarak tanımlayan bu zihniyetin yeniden gün yüzüne çıkması onurlu mücadelemizin hala devam ettiğini göstermektedir. Bu hadsiz çıkışı asla kabul etmeyeceğimizin bilinmesini isteriz. Özkoç'un veya herhangi bir CHP'li yetkilinin AK Parti Grup Başkanvekiline haddini bildirmesi harcı değildir. Grup Başkanvekilimizin şahsında hepimize yapılan bu saygısızlığın Meclis içerisinde cezalandırılması için konunun takipçisi olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Özlem Zengin, Milletvekili, AK Parti, Sakarya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 05:18 Kaynak: AA
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