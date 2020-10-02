AK Parti Samsun İl Başkanı Aksu: "Hedefimiz yıl sonuna kadar üye sayısını 250 bine çıkartmak" - Son Dakika

AK Parti Samsun İl Başkanı Aksu: "Hedefimiz yıl sonuna kadar üye sayısını 250 bine çıkartmak"

AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu, hedeflerinin yıl sonuna kadar üye sayısını 250 bine çıkartmak olduğunu belirtti.

AK Parti Samsun İl Başkanı Aksu:

AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu, hedeflerinin yıl sonuna kadar üye sayısını 250 bine çıkartmak olduğunu belirtti.

Aksu, parti binasında düzenlediği basın toplantısında, Samsun'da ilçe kongrelerini tamamladıklarını açıkladı.

Pandemi sürecinden önce Canik ve Havza ilçe kongrelerini yaptıklarını dile getiren Aksu, şöyle devam etti:

"Yeni normal hayata geçişin ardından ise Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları, genel merkezimiz ile istişarelerimiz sonucunda diğer ilçe kongrelerimizi yaptık. Vezirköprü ilçe kongremize telefonla teşrif eden Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 'Tüm teşkilatlarımıza güveniyorum. Samsun teşkilatımıza çok daha fazla güveniyorum' ifadeleriyle bizleri onurlandırarak teşkilatımıza mesaj verdi. 'İnandığın yolda yürü' sloganıyla başladığımız kongrelerimizi tamamladık. Tüm teşkilatlarımız coşku, huzur ve birliktelikle 2023 hedeflerimize ilk günkü aşkla, şevkle, gayretle çalışarak yürüyoruz."

Aksu, ilçe kongrelerini ilk bitiren büyük şehrin Samsun olduğuna işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Genel merkezimizin planladığı takvim çerçevesinde de il kongremizi yapacağız. İl kongremizin tarihi, genel merkezimiz ile yapacağımız istişare ve değerlendirmeler sonucunda belli olacak. AK Parti, istişare kültürünün egemen olduğu bir partidir. Sayın Cumhurbaşkanımız, haziran ayı başından itibaren 'gönül seferberliği' diye tanımladığı Türkiye geneli her yıl 1 milyon yeni üye hedefi ve talimatını verdi. Haziran ayı başına kadar Samsun'da 203 bin üyemiz vardı. Haziran ayından bu yana 23 bin yeni üye yaptık. Yüzde 10'nun üzerinde üye artışı gerçekleştirdik. Bu başarıda emeği geçen tüm teşkilatlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yeni üyelerimizin ağırlıklı kesimini gençler oluşturuyor. Bu tablo, Sayın Cumhurbaşkanımızın hedeflerine, 2023, 2053 vizyonumuza ve partimize gençlerimizin çok daha fazla teveccüh gösterdiğini ortaya koyarak bizleri de heyecanlandırmakta ve umut vermektedir. Hedefimiz ilk etapta yıl sonuna kadar üye sayısını 250 bine çıkartarak, Samsun'da her 4 seçmenden birinin partimizin üyesi durumuna gelmesini sağlamaktır."

Aksu, AK Parti'nin Cumhur İttifakı ile beraber Türkiye'de yerli ve milli duruşu olan bir parti olduğunu sözlerine ekledi.

AK Parti, Haziran, Samsun, Aksu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 20:53 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Samsun İl Başkanı Aksu: 'Hedefimiz yıl sonuna kadar üye sayısını 250 bine çıkartmak' - Son Dakika


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