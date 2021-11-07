AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu, "Millete hizmet yolunda hız kesmedik. 2023 hedeflerimize kararlılıkla ve inançla yürüyoruz." ifadesinde bulundu.

AK Parti Samsun İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Aksu ve parti teşkilatı Gümüşhaneliler Dernekler Federasyonu Başkanı Mustafa Seven ve üyeleriyle kahvaltıda bir araya geldi.

Başkan Aksu, hemşehri derneklerine ve STK'lara ziyaretlerinin devam edeceğini belirterek, "Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye yapılan hizmetlerle daha da güçlendi ve büyüdü. Dünyada da sözü dinlenen ülke konumuna geldi." değerlendirmesinde bulundu.

Son bir buçuk yıldır AK Parti ailesine Samsun'da 60 bin vatandaşın üye olduğunu aktaran Aksu, şöyle devam etti:

"Sipariş anketler ile oy oranımızı düşük göstermeye çalışanlar ve sipariş anket verenler avuçlarını yalasınlar. Yolumuza daha güçlenerek devam ediyoruz. Çünkü AK Parti iktidarı milletin iktidarıdır. Yirmi yıldır bu gerekçe ile oy oranımız yükselerek devam etti. 2023 yılında da tarihi rekor oy ile yolumuza devam edeceğiz. Millete hizmet yolunda hız kesmedik. 2023 hedeflerimize kararlılıkla ve inançla yürüyoruz. Çalışmalarımıza gece gündüz devam ediyoruz."

Aksu, AK Parti'nin milletin yüzünü güldüren hizmetlerine devam edeceğine vurgulayarak şunları kaydetti:

"Yapılacak çalışmalar neticesinde asgari ücrette milletimizin yüzünü güldürecek, alım gücünü artıracak bir rakam ortaya çıkacağına inanıyorum. Aynı şekilde emekli maaşları ile ilgili de çalışmalar devam ediyor. Biz milletimizin daima yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Elhamdülillah milletimiz de hizmetlerimizi görüyor. "

Gümüşhane Köse İlçesi Kabaktepe Kültür ve Yardımlaşma Derneği'ni de ziyaret eden Ersan Aksu, burada dernek başkanı Mustafa Kul ile birlikte yöreye özgü ceviz oyunu oynadı.

Başkan Aksu, İlkadım İlçe Başkanı Mücahit Erbin ile birlikte esnaf ziyaretlerinde bulunarak vatandaşlarla sohbet etti.