AK Parti Şemdinli İlçe Başkanı Şakar güven tazeledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel AK Parti Şemdinli İlçe Başkanı Şakar güven tazeledi - Son Dakika

AK Parti Şemdinli İlçe Başkanı Şakar güven tazeledi

6 saat önce

AK Parti Şemdinli İlçe Başkanlığına yeniden Fahri Şakar seçildi.

AK Parti Şemdinli İlçe Başkanı Şakar güven tazeledi, System.String[]

AK Parti Şemdinli İlçe Başkanlığına yeniden Fahri Şakar seçildi.

İlçe kapalı spor salonunda düzenlenen kongre, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

AK Parti MKYK Üyesi ve Bölge Koordinatörü Alaattin Parlak, burada yaptığı konuşmada, AK Parti'ye gönül veren herkese teşekkür ederek, kongreye yoğun ilgi olduğunu belirtti.

AK Parti İl Başkanı Emrullah Gür de kongrenin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Konuşmaların ardından tek liste ile gidilen seçimde Şakar, yeniden başkan seçildi.

Kongreye AK Parti Hakkari Milletvekili Husret Dinç, Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, Büyükçiftlik Belde Belediye Başkanı Rüştü Zeydan ve partililer katıldı.

Şemdinli, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 02:02 Kaynak: AA
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