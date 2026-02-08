AK Parti Seyhan Mahalle Toplantısı Gerçekleşti - Son Dakika
AK Parti Seyhan Mahalle Toplantısı Gerçekleşti

AK Parti Seyhan Mahalle Toplantısı Gerçekleşti
08.02.2026 12:59
Adana'da AK Parti Seyhan İlçe toplantısında saha koordinasyonu ve gelecek hedefleri değerlendirildi.

Adana'da AK Parti'nin düzenlediği Seyhan İlçe 13. Bölge Mahalle Toplantısı'nda saha koordinasyonu, teşkilat çalışmaları ve gelecek döneme ilişkin hedefler görüşüldü.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Dumlupınar, Gülpınar, Meydan, Emek ve İstiklal mahallelerini kapsayan toplantı, AK Parti Seyhan İlçe Başkanlığı'nda gerçekleştirildi.

Toplantıda, saha koordinasyonu, teşkilat çalışmaları ve gelecek döneme ilişkin hedefler ele alındı.

AK Parti Adana İl Koordinatörü ve Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz, programın ardından yaptığı konuşmada, toplantının verimli geçtiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Teşkilatımızla kapsamlı istişare gerçekleştirdik. Bölge başkanlarımız, mahalle başkanlarımız ve teşkilat mensuplarımızın katılımıyla mahalle çalışmalarımızı, saha koordinasyonumuzu ve önümüzdeki döneme dair hedeflerimizi değerlendirdik. Birlik ve beraberlik içinde, azimle ve kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz."

AK Parti İl Başkanı Tamer Dağlı da "Sahadaki güçlü teşkilat yapımız ve ortak akılla Seyhan ve Adana'mızda daha büyük hedeflere emin adımlarla ilerliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti Seyhan İlçe Başkanı İbrahim Gökçedağ ise teşkilat çalışmalarının ortak akıl anlayışıyla sürdürüldüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Teşkilatımızın her kademesiyle uyum içerisinde yürüttüğümüz çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyor, milletimiz için gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyoruz. Birlik ve beraberlik içinde, güçlü teşkilat, güçlü Seyhan, güçlü Türkiye hedefiyle yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz."

Programa il başkan yardımcıları, İlçe Kadın Kolları Başkanı Sümeyra Özdemir, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Oğuzhan Yargı, bölge başkanları, mahalle başkanları ve mahalle yöneticileri katıldı.

Kaynak: AA

