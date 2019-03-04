AK Parti Siirt Belediye Başkan Adayı İlbaş Vatandaşlarla Görüştü

AK Parti Siirt Belediye Başkan adayı Ali İlbaş, vatandaşları ziyaret ederek, projelerini anlattı.

AK Parti Siirt Belediye Başkan adayı Ali İlbaş, vatandaşları ziyaret ederek, projelerini anlattı.



70 proje arasında yer alan millet parkının bölgenin en güzel ve gösterişli alanı olacağını kaydeden İlbaş, şöyle konuştu:



"Yeşilvadi Millet Parkı bünyesinde biyolojik göletler, kafeteryalar, restoranlar, çay bahçeleri, lunaparklar, bisiklet ve yürüyüş yolları yer alacak. 7'den 70'e her yaş grubunun istifade edebileceği parkta ayrıca sergi ve kermes alanları, adrenalin parkuru, açık hava sineması ve amfi tiyatro yer alacak. Açıkladığımız projelere vatandaşların desteği bizleri mutlu ediyor."

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