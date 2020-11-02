AK Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik koronavirüse yakalandı - Son Dakika

AK Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

AK Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bugün yapılan koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Sonucu öğrendiği andan itibaren evde istirahate çekildiğini belirten Birlik, sağlık durumunda endişe edilecek bir husus olmadığını ifade ederek, maske, sosyal izolasyon ve el hijyeni konusunda herkesin dikkat etmesi gerektiğini kaydetti.