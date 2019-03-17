Son Dakika Haberleri: AK Parti Sözcüsü Çelik: "İstanbul Bizimdir, Bizim Kalacaktır, Bizim Olmaya Devam Edecektir" -...

AK Parti Sözcüsü Çelik: "İstanbul Bizimdir, Bizim Kalacaktır, Bizim Olmaya Devam Edecektir" -...

1 saat önce

- Sivil toplum temsilcileri, iş insanları ve kanaat önderleriyle buluşma programı - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları İSTANBUL - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Beyoğlun da "Sivil Toplum Temsilcileri, İş insanları ve Kanaat Önderleri ile buluşma" programında konuştu.

- Sivil toplum temsilcileri, iş insanları ve kanaat önderleriyle buluşma programı
- AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları İSTANBUL - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Beyoğlun da "Sivil Toplum Temsilcileri, İş insanları ve Kanaat Önderleri ile buluşma" programında konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 05:17 Kaynak: AA

AK Parti, Güncel
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