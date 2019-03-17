AK Parti Sözcüsü Çelik: "İstanbul Bizimdir, Bizim Kalacaktır, Bizim Olmaya Devam Edecektir" -...
1 saat önce
- Sivil toplum temsilcileri, iş insanları ve kanaat önderleriyle buluşma programı - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları İSTANBUL - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Beyoğlun da "Sivil Toplum Temsilcileri, İş insanları ve Kanaat Önderleri ile buluşma" programında konuştu.
- Sivil toplum temsilcileri, iş insanları ve kanaat önderleriyle buluşma programı
- AK Parti
Sözcüsü Ömer Çelik
'in açıklamaları İSTANBUL - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Beyoğlun da "Sivil Toplum Temsilcileri, İş insanları ve Kanaat Önderleri ile buluşma" programında konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 05:17 Kaynak: AA
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