AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AA'nın yılın fotoğrafları oylamasına katıldı - Son Dakika

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğraflardan oluşan "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerini inceleyen Çelik, haber kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü" isimli fotoğrafına oy verdi.

Çelik, fotoğrafa ilişkin değerlendirmede bulunarak, şöyle konuştu:

"Bunun anlamı çok büyük. Çünkü dünyanın her tarafında Avrupa'da, özellikle Avrupa'daki ülkelerin askerlerini göçmenleri ülkelerinden uzak tutmak için kullanıyorlar. ya da hepimizin bildiği Aylan bebek gibi çocukların botlarını bakıyorsunuz onların bir takım silahlı kuvvetleri batırıyorlar. Bu fotoğrafta dünyanın sırtını çevirdiği ve silahlı gücünü göçmenlere karşı kullandığı dünyada bizim silahlı gücümüzü barış için ve bu çocukları kurtarmak için kullandığımızı gösteren çok anlamlı bir fotoğraf. Bizim terörle mücadelemizin nasıl barış amaçlı olduğunu, bu çocuklara sahip çıkma amaçlı olduğunu ve kendimiz için istediğimiz barışı coğrafyamız için de istediğimizi gösteren bir fotoğraf. Bence çok anlamı bu. Bu fotoğraf tek başına bizim yıllardır ne yaptığımızı ve ne yapmaya çalıştığımızı çok iyi gösteriyor."

Yaşam kategorisinde Halil Fidan tarafından çekilen " Harran'da yaşam" isimli fotoğraftan yana oyunu kullanan Çelik, spor kategorisinde ise Şebnem Coşkun'un " Şahika Ercümen'den dünya rekoru" isimli fotoğrafını seçti.