AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "CHP'nin ortaya koyduğu tavır trajik bir tavırdır. Türkiye bir başarıya imza atarken Salı günü Soçi'de CHP Genel Başkanı bir siyasi sabotaj gerçekleştirmeye çalışıyor"

-"30 km derinlikte terör örgütü unsurları olmayacaktır. Mültecilerin güvenli, ve gönüllü bir şekilde dönüşü için ortak çalışmaların yapılacak olmasıdır"

-"Terör örgütü üzerine kurulan planlar boşa çıkarılmıştır. Türkiye amaçlarına ulaşmıştır"

-"En üzücü tarafı şudur. Dünyadaki bir takım aşırı sağcı gruplar, Türkiye düşmanları eleştirirken Türkiye birlik bütünlük içinde duruşunu gerçekleştirmiştir"

-"Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na karşı yabancı bir devlet başkanının diplomatik sınırları aşan bir mektubu CHP Genel Başkanı kendi grubundan okuyor. Daha önce bu genel başkan FETÖ'nün tapelerini okumuştu"

-"Dünyanın neresinden gelirse gelsin saygı sınırlarını aşan her mesaj yok hükmündedir. Bu mektubu unutmadık Gereken zamanda gereken şekilde karşılığı verilecektir demiştir Cumhurbaşkanımız"

-"Dünyanın her yerinden mesaj gönderildiğinde Türkiye'nin bu mesajı kabul edip etmediği önemlidir. Türkiye'nin buna nasıl karşılık verdiği meselesinde karşı tarafın yanında yer alıyor CHP"

-"Buradaki hastalıklı psikoloji şudur. Dinleyenlerin bir kısmının da bu konuşmayı alkışlamasıdır"

-"Eğer onur ve itibara sahip çıkma konusunda gerçekten samimilerse Kılıçdaroğlu'nun iç siyasetteki siyasi müttefikinin Türkiye cumhuriyetine, TSK'ya dönük iftiralarına ne diyeceğini duymak isteriz"

-"Terör örgütünün tezlerini dillendirenler Türk askerinin orada işgalci olduğunu söylüyordu. ABD ve Rusya Türk askerinin orada olmasının meşru olduğunu kabul etmiştir"

-"Cumhurbaşkanımız Soçi'de bu zorlu mücadeleyi yürütürken CHP Genel Başkanı deseydi ki hükümetin yürüttüğü politikalar nedeniyle eleştirim var ama Soçi'de mücadele yürütüyor o sebeple bugün eleştirilerimi bir kenara bırakıyorum, terör örgütlerine karşı yanlarında duruyorum deseydi bu soylu bir tavır olur derdik. Bu hayal düzeyinde kalmıştır"

-"Mektubun sızdırılması, yok hükmündeki mektup diplomatik başarı süreçlerini sabote etmek için kullanıldı. Ama Türkiye bunu yok hükmünde sayarak müzakereleri güçlü şekilde yürüttü"

ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Barış Pınarı Harekatı beraberindeki diplomatik gelişmeler hakkında açıklamalarda bulundu.