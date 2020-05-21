AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Hakan Çizmelioğlu Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Hakan Çizmelioğlu Açıklaması

AK Parti Eskişehir merkez Tepebaşı İlçe Başkanı Hakan Çizmelioğlu, kentin değeri olan ve ilçenin kültürel değerlerine katkı sağlayan Havacılık Parkı'nın ticari kaygılar uğruna kaybedilmemesini istediklerini bildirdi.

AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Hakan Çizmelioğlu Açıklaması, System.String[]

AK Parti Eskişehir merkez Tepebaşı İlçe Başkanı Hakan Çizmelioğlu, kentin değeri olan ve ilçenin kültürel değerlerine katkı sağlayan Havacılık Parkı'nın ticari kaygılar uğruna kaybedilmemesini istediklerini bildirdi.

Çizmelioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Anadolu Üniversitesi'ne bağlı, Havacılık Parkı arazisinin Tepebaşı Belediyesi tarafından üniversiteden geri talep edilmesi ile ilgili tepkiler arttığını belirterek, henüz konuyla ilgili karar kesinleşmemiş olsa da kentin değerlerinden biri olan Havacılık Parkı'nın kapatılmasının söz konusu olduğunu kaydetti.

Eskişehir'in ve Tepebaşı ilçesinin nadide yerleri arasında olmasının yanı sıra sivil havacılık ve askeri hava üssünü görsel olarak temsil eden müzenin arazisine, göz dikilmesine karşı olduklarını ifade eden Çizmelioğlu, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

"Havacılık alanında büyük bir yükseliş içerisinde olan şehrimiz, 1. Hava İkmal ve Bakım Merkezi Komutanlığının yanı sıra, Anadolu Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksek okulunu da içinde barındırmaktadır. Bu denli hava araçları ile arası iyi olan şehirde, havacılık Parkı şehrimizin ve ilçemizin nadide değerleri arasına girmiştir. Havacılık Müzesi arazisi, Anadolu Üniversitesine tahsis edilerek, üniversite tarafından, gençlerimizi havacılığa teşvik amaçlı olarak, müze şeklinde faaliyet göstermektedir ve 1998 yılından itibaren müze hemşehrilerimize ve şehrimizi ziyarete gelen turistlere hizmet vermektedir. Ancak Tepebaşı Belediyesi, nereden icap ettiyse, Anadolu Üniversitesinin rektör değişikliği arasında, arazi tahsisini iptal ederek, arazinin boşaltılmasını talep ediyor. Kültür ve Sanat şehri olmasıyla her fırsatta övünen Tepebaşı Belediyesi, Havacılık Parkını Açık Hava Müzesini, kültür servetinden saymamakta mı ya da gelir elde edemediği için, o alanı ticari faaliyete çevirmeyi mi düşünmektedir? Şehrimizin değeri olan ve ilçemize kültürel katkı sağlayan bu alanın Ticari kaygılar uğruna kaybedilmemesini istiyoruz ve bu talihsiz, tahsis iptal kararının geri çekilmesini bekliyoruz."

Eskişehir, AK Parti, Tepebaşı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.05.2020 05:39 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Hakan Çizmelioğlu Açıklaması - Son Dakika

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