AK Parti Teşkilatı Ceyhanlı muhtarlarla buluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel AK Parti Teşkilatı Ceyhanlı muhtarlarla buluştu - Son Dakika

AK Parti Teşkilatı Ceyhanlı muhtarlarla buluştu

7 saat önce

AK Parti Ceyhan İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen toplantıyla AK Parti teşkilatı muhtarlarla bir araya geldi.

AK Parti Teşkilatı Ceyhanlı muhtarlarla buluştu, System.String[]

AK Parti Ceyhan İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen toplantıyla AK Parti teşkilatı muhtarlarla bir araya geldi.


Ceyhan Öğretmenevi Konferans Salonunda gerçekleştirilen muhtarlarla buluşma ve istişare toplantısına AK Parti İl Başkanı Av. Mehmet Ay, İlçe Başkanı Muhammed İslam Bünül, İlçe Koordinatörü İsa Bozkurt, yönetim kurulu üyeleri, meclis üyeleri, Dernek Başkanı Eren Ulaş mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı. İl Başkanı Mehmet Ay ve parti yöneticileri, merkez ve kırsal mahalle muhtarlarının dilek ve temennilerini dinledi, sorunlar ve çözüm önerileri üzerinden görüş alışverişinde bulundu.


Dernek Başkanı Eren Ulaş'a yeni görevinde başarı dileyerek sözlerine başlayan AK Parti İl Başkanı Ay, "Muhtarlık özveri isteyen gönüllülük esasına dayalı bir meslektir. Hiçbir geliri olmadan, mahallesi ve ili adına hizmet veren muhtarlarımız maalesef bugüne kadar hak ettiği ilgiyi, değeri görmüyordu. Uzun bir aradan sonra nihayet Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın duyarlı davranışı karşısında muhtarlarımız hatırlanmış, külliyede üst üste yaptığı toplantılarla muhtarların bir anda Türkiye gündemine gelmesine vesile olmuştur" dedi.


Muhtarların dertlerini dinlemek, sorun ve sıkıntılarına çare olmak için sık sık bir araya gelerek çözümler üreteceklerini söyleyen Ay, "AK Parti Adana teşkilatı olarak sizler için daima hazır olacağız. Çünkü bizlere sunduğunuz taleplerin tamamının vatandaşın ve mahallenin sorunlarının olduğunu biliyoruz. İnşallah bizler elimizden geldiği kadarıyla sorunların çözümü noktasında yanınızda olacağız" dedi.


Ak Parti İlçe Başkanı Bünül ise, "Muhtarlarımızı zaman zaman makamlarında ziyaret edip köy ve mahallerinin durumlarıyla fikir alışverişinde bulunuyoruz. Bu ziyaretler doğrultusunda hizmetlerin daha hızlı ve etkin gelişmesini sağlıyoruz. Herkes bulunduğu makamı ve gücü farklı şeylere değil de kendi vatandaşlarının sorunlarına çözüm aramaya harcamalıdır. Elindeki gücü kendi ihtirasları doğrultusunda kullanan mevki ve makam sahibi kişiler bu makamlarını yitirmeye mahkumdurlar. Bulunduğumuz makamların hakkını vermek ve başarıya giden yolu, birlik, beraberlik, yardımlaşma, tevazu, şımarmamak, kimseye tepeden bakmamaktan geçer. Bizler muhtarlarımızı önemsiyoruz onların bizlere ilettiği sorunlara çözüm noktasında iktidar partisi olarak elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz" dedi.


Program çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi. - ADANA

AK Parti, Ceyhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 11:07 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü: Taraflar tüm anlaşmalara bağlı olduğunu ifade etti
Mert Hakan'ın sevinci sosyal medyada gündem oldu Türkiye, Hollanda'ya 72-65 yenildi Mert Hakan, olay olan gol sevinci sonrası özür diledi

Son Dakika Haberleri
00:12 Arda Kural, yıllar sonra setlere döndü! Tutunamayanlar dizisinin kadrosuna katıldı
21:53 Burcu Biricik'in yeni imajı büyük beğeni topladı
21:26 Ece Erken'in Instagram'daki sahte hesapları ifşa oldu
18:09 "KİTAP 1820" filminin çekimleri başladı
17:41 İbrahim Büyükak: Büyük bir reaksiyon gösterdiler

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2020 06:39:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: AK Parti Teşkilatı Ceyhanlı muhtarlarla buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]