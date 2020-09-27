AK Parti Tosya İlçe Kongresi yapıldı - Son Dakika

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde gerçekleştirilen AK Parti İlçe Kongresi'nde Mustafa Corcor başkan seçildi.

Düğün salonunda Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında alınan önlemler çerçevesinde gerçekleştirilen kongreye tek liste halinde gidildi.

AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik, kongrede yaptığı konuşmada, AK Parti'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde iktidara geldiği 2002 yılından bugüne kadar başarıdan başarıya koşturduğunu söyledi.

Her alanda Türkiye'yi yeni hizmetlerle ve yeni hedeflerle buluşturduklarını belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Tosya Organize Sanayi Bölgesi'ni hamdolsun hayata geçirdik. Tosya Devlet Hastanesini yeniden inşa ederek hizmete sunduk. Fen lisesini, huzurevini, birçok il merkezinde yokken atık su arıtma tesisini hayata geçirdik. Tosya'mızda iki defa TOKİ'yi hayata geçirdik. Şimdi de 100 konutluk 3. TOKİ ihalesi hamdolsun gerçekleşti. Bu hizmetler gerçekten Tosya'mızın çehresini değiştirdi. SGK merkezini hizmete aldık. Biz de elimizden ne geliyorsa destek verdik. Bugün Tosya Hükümet Konağımızın kaba inşaatı bitme aşamasında. Okullarımızı Tosya'mızda yeniliyoruz."

AK Parti Kastamonu İl Başkanı Doğan Ünlü de, "Bu aziz ve necip millet, 14 Ağustos 2001 yılında Türk siyasi hayatına yeni bir anlayış olarak, AK Parti siyasetini, Türkiye siyasetinin merkezine yerleştirdi. O günden bugüne kadar Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, ülkemizde, ilimizde adeta devrim niteliğinde birçok yatırımlara imza attık." diye konuştu.

AK Parti Tosya İlçe Başkanı Mustafa Corcor ise, "Demokrasimizin gereğini bugün sizlerle birlikte yerine getiriyoruz. İnandığımız tüm değerler uğruna, milletimize hizmet için durmak yok, yola devam sloganıyla, Cumhurbaşkanımızın yanında hepimiz birer neferiz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından tek liste halinde yapılan seçimde, Mustafa Corcor, ilçe başkanlığına seçildi.