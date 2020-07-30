AK Parti Trabzon Milletvekilleri Cora ve Günnar'dan Kurban Bayramı mesajı - Son Dakika

AK Parti Trabzon Milletvekilleri Salih Cora ve Adnan Günnar, Kurban Bayramı dolayısıyla mesay yayımladı.

Cora, mesajında, bayramların birlik, beraberlik, kaynaşma ve dayanışmayı ifade ettiğini, iyi günde de kötü günde de Türk milletinin tek yürek olarak hareket ettiğini belirtti.

Bayramın tüm sıkıntılardan kurtuluşun müjdecisi olmasını temenni eden Cora, "Bu yıl Kurban Bayramı'nı külli bir heyecanla idrak ediyoruz. Ayasofya'daki vuslatın sona ermesi sonrası kavuştuğumuz bu bayramı, külli sevinçlerimizin, bayramların başlangıcı olarak kabul ediyoruz. Bu vesileyle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyoruz. Bu açılışın bir haftalık ardından idrak edeceğimiz Kurban Bayramı'nın hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

AK Parti Trabzon Milletvekili Adnan Günnar ise milletin birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhuyla üstesinden gelemeyeceği hiçbir sorun olmadığını vurguladı.

Bayramların barındırdığı hoşgörü, sevgi ve dayanışma ile birlikteliği kuvvetlendirdiğine işaret eden Günnar, şunları kaydetti:

"İçerisinde bulunduğumuz pandemi sürecinde, koronavirüs salgını nedeniyle bu bayram akraba ve komşularımızı telefonla arayarak veya uzaktan selamlaşarak gerçekleştirmeliyiz, temizlik, maske ve mesafe konusunda hassasiyetle davranmaya devam etmeliyiz. Bu duygularla yurt içi ve yurt dışında ülkemizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğü, birlik ve beraberliği için yürütülen mücadele sırasında şehadet mertebesine ulaşan, şehitlerimizin aileleri başta olmak üzere, aziz milletimizin mübarek Kurban Bayramını en kalbi duygularımla kutlar, bayramın milletimize ve tüm İslam alemine sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ederim."