AK Parti Uşak Milletvekili Güneş hastane inşaatını inceledi - Son Dakika

AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ek binası inşaatında incelemelerde bulundu.

İl Sağlık Müdürü Sedat Kavas'tan inşaatla ilgili bilgi alan Güneş, ek binanın 2020 yılı içinde hizmete gireceğini söyledi.

AK Parti iktidarları döneminde sağlıkta önemli yatırımların hayata geçirildiğini aktaran Güneş, şunları kaydetti:

"İnsanı yaşat ki devlet yaşasın düsturuyla toplumun tüm kesimlerinin sağlıktan eşit şekilde faydalanabilmesi için tüm vatandaşlarımız sosyal güvence çatısı altında toplandı. Sağlığa ayrılan bütçenin artmasıyla pek çok adımlar atıldı. AK Parti iktidarları döneminde Türkiye genelinde 636 yeni devlet hastanesi, 378 ek bina yapıldı. Yoğun bakım yatak sayısı 869'dan 16 bin 887'ye çıkarıldı."

Güneş, Uşak'ta da sağlık alanında önemli çalışmalar yapıldığını dile getirdi.

Yaklaşık bir yıl önce inşaatına başlanan üniversite hastanesi ek binası ile Karahallı'daki hastanenin önemli bir kısmının tamamlandığını vurgulayan Güneş, "Bu tesislerin hizmete girmesiyle şehrimizdeki hastanelerin büyük kısmını yenilemiş olacağız. 2020 yılında inşaatına başlayacağımız 30 yataklı Sivaslı ve Ulubey Devlet hastaneleri ek binasının hizmete açılmasıyla beraber şehrimizdeki tüm hastaneleri yenilemiş olacağız." diye konuştu.