Son Dakika Haberleri: AK Parti Van İl Başkanı Türkmenoğlu'nun Çatak ziyareti
Son Dakika Güncel AK Parti Van İl Başkanı Türkmenoğlu'nun Çatak ziyareti

AK Parti Van İl Başkanı Türkmenoğlu'nun Çatak ziyareti

44 dakika önce

AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu ve beraberindeki heyet, Çatak ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu.

AK Parti Van İl Başkanı Türkmenoğlu'nun Çatak ziyareti, System.String[]

AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu ve beraberindeki heyet, Çatak ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu.

İlk olarak AK Parti İlçe Başkanlığını ziyaret eden Türkmenoğlu, ilçe başkanı Ahmet Ardan Kuncu'ya yeni görevinin hayırlı olmasını diledi.

Kurumların kalıcı, görevlerin ise geçici olduğunu ifade eden Türkmenoğlu, "Yeni görevinde Ahmet Ardan Kuncu kardeşimize başarılar dileriz. Eski Başkanımız Tahsin Babur'a da ilçemizde gösterdiği özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederiz. İnşallah Çatak ilçemizde hep beraber çok güzel hizmetler yapacağız." dedi.

Çatak Kaymakamı Ekrem Çeçen'i ziyaret ederek görevinde başarı dileyen Türkmenoğlu, daha sonra Çatak Belediyesine geçti.

Belediye Başkan Vekili Yasemin Cebe'ye yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür eden Türkmenoğlu, her zaman belediyelerin yanında olacaklarını söyledi.

AK Parti olarak seçimlerde yoğun çalışma yürüttüklerini belirten Türkmenoğlu, "Çatak nüfus olarak küçük ama doğal güzellikleri ile ilimizin gözde ilçelerinden biri. Dağınık olduğu için bu bölgemizde hizmet etmek kolay değil. Bunu bilerek hizmete talip olduk. Çataklılar da bize güvenerek oy verdi. Bu noktada gece gündüz demeden çalışan teşkilatımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Cebe de, ziyaretinden dolayı Türkmenoğlu'na teşekkür ederek, ilçeye en iyi hizmeti sunabilmek için çaba gösterdiklerini aktardı.

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Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 06:54 Kaynak: AA
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