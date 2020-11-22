AK Parti Van İl Başkanı Türkmenoğlu'nun mahalle ziyaretleri sürüyor - Son Dakika

AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, Hacıbekir Mahallesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Türkmenoğlu, başkan yardımcıları, AK Parti İpekyolu İlçe Başkanı Ethem Görgülü, ilçe yönetim kurulu üyeleri ve AK Parti mahalle başkanı Cihat Özer ile Hacıbekir Mahallesi'ni ziyaret etti.

Mahalle Muhtarı Fazıl Kurt ve mahalle sakinleriyle bir araya gelen Türkmenoğlu, sorun ve taleplerini dinledi.

Vatandaşlara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileten Türkmenoğlu, mahallede yaşanan sıkıntıların giderilmesi için yoğun çaba harcayacaklarını söyledi.

Mahalli idareler konusunda halkın talep ve arzularını karşılayamayan siyasi partilere verilen her oyun Van'ın vizyonuna aykırı olduğunu vurgulayan Türkmenoğlu, şunları kaydetti:

"Geçmiş yönetimler belediye kaynaklarını vatandaşımıza hizmet yerine LGBT dernekleri ve dağ kadrosuna aktarıyordu. Vatandaşa geçmişte hizmet götürmeyenlerin sözlerine itibar edilmemelidir. AK Belediyecilik Türkiye'nin yüz akıdır. Güçlü bir Van, güçlü bir Türkiye demektir. Bu sebeple Vanlı hemşerilerimizin büyükşehir belediyesi başta olmak üzere bütün belediye başkanlıklarını AK Parti'ye emanet etmelerinin vakti gelmiştir. Bu mahallede doğmuş, büyümüş ve ekmeğini yemiş bir kardeşiniz olarak gelin hep beraber gönül birliği yapalım diyorum. Bizlerle birlikte olduğunuz sürece daha güçlü bir Van ve daha güçlü bir Türkiye olacağız. 2023 hedeflerimiz doğrultusunda partimize vereceğiniz destek, halkımıza hizmet olarak geri dönecektir."

Mahalle muhtarı Fazıl Kurt ise şimdiye kadar yerel yönetimlerden bekledikleri hizmeti alamadıklarını vurgulayarak, "Bugün mahallemizi ziyaret eden ve sorun ve taleplerimizi dinleyen AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu ve teşkilatının ilgisi bizi memnun etmiştir. Halk olarak yaptığınız her doğrunun yanında olacağımızı bilmenizi isteriz." dedi.

Gösterilen ilgi ve alakadan dolayı mahalle sakinlerine teşekkür eden Türkmenoğlu, kendisini ziyarete gelen 11 yaşındaki Pervin Kurt'a hijyen paketi hediye etti.