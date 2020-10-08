AK Parti Van İl Başkanlığının yeni üye çalışmaları sürüyor - Son Dakika

AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, partilerine üye olmak isteyen ailelerle bir araya gelerek kayıt işlemlerini gerçekleştirdi.

Türkmenoğlu, İl Başkan Yardımcıları Suat Damgacı, Samet Göl, Ferhat Atacan ve Mehmet Tuğrul, Gençlik Kolları Başkanı Muhammet Çalağan ve teşkilat üyeleriyle Yalım Erez Mahallesi'ne gitti.

Mahalledeki ailelerle bir araya gelen, sorun ve taleplerini dinleyen Türkmenoğlu, partilerinin Van'da her geçen gün yükselen bir ivme kazandığını söyledi.

Halka hizmet yolunda gece gündüz demeden çalışmalarına devam ettiklerini belirten Türkmenoğlu, şunları kaydetti:

"Sizlere Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını getirdik. Sizlerle yol arkadaşı olmaktan mutlu olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Üye kaydınızı gerçekleştirmeniz bizleri son derece memnun etti. Partimize güç kattınız. Van genelinde partimize yoğun ilgi var. Üye olmak isteyen arkadaşlarımızın sayıları her geçen gün artıyor. Bizler de bu talebi karşılamak için sahadayız. Partimize gönül verenleri çatımız altında toplamaya devam ediyoruz. Partimiz ve hükümetimiz, liderimiz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde 18 yıldan beridir bizleri gururlandıran icraatlar ortaya koymuştur. Bizler de saha çalışmalarımızda hükümetimizin ve partimizin yaptığı eserleri gururla aktarıyoruz. Partimize göstermiş olduğunuz ilgi ve alakadan dolayı teşekkür ediyorum."

Mahallede ilgiyle karşılanan partililer, talepte bulunan vatandaşların üyelik işlemlerini gerçekleştirdi.