AK Parti Viranşehir Belediye Başkan Adayı Salih Ekinci Oldu

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Şanlıurfa'da Güvenlik Güçlerine Teslim Olan 2 Teröristten Suriye İtirafı

Oyuncu Yalçın Dümer: Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Evliliğiniz 6 Ayda Biter' Dedi, Öyle de Oldu