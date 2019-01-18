AK Parti Viranşehir Belediye Başkan Adayı Salih Ekinci Oldu
11 dakika önce
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde Viranşehirli Ziraat Mühendisi Salih Ekinci AK Parti Viranşehir İlçe Belediye Başkan Adayı oldu.
Şanlıurfa
'nın Viranşehir
ilçesinde Viranşehirli Ziraat Mühendisi Salih Ekinci
AK Parti Viranşehir İlçe Belediye Başkan Adayı oldu.
31 Mart 2019'da gerçekleştirilecek yerel seçimlerde Şanlıurfa'da aday gösterilecek Belediye Başkanları merakla beklenirken, AK Parti İl Başkanlığı bugün aday listesini resmen duyurdu. Viranşehir'den Belediye Başkanlığına Ziraat Mühendisi olan Salih Ekinci aday gösterildi.
22 Kasım 2018 tarihinde Viranşehir İlçe Başkanlığına başvuru yapan Ziraat Mühendisi Salih Ekinci, "İçinde doğup büyüdüğüm, huzuru, dostluğu ve cömertliği yaşadığım Viranşehir'e hizmet etmek için aday adayı oldum" ifadelerini kullanmıştı. - ŞANLIURFA
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 10:54 Kaynak: İHA
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