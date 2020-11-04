AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mücahit Yanılmaz'dan Akçakale Belediyesine ziyaret - Son Dakika

AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mücahit Yanılmaz, Akçakale Belediyesini ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yanılmaz, ziyarette Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya ve meclis üyeleriyle bir araya geldi.

Başkan Yalçınkaya, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek yürüttükleri ve yapacakları çalışmalar hakkında Yanılmaz'a bilgiler verdi.

Yanılmaz ise Yalçınkaya'ya yaptığı çalışmalar için teşekkür ederek, bundan sonraki çalışmalarında başarılar diledi.

Ziyarette, AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız, AK Parti Şanlıurfa İl Başkan Yardımcısı Vehbi Beyaz ve AK Parti Akçakale İlçe Başkanı İbrahim Yıldık da hazır bulundu.