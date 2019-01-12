Son Dakika Haberleri: AK Parti Yozgat Milletvekili Başer'den Aa'ya Ziyaret

AK Parti Yozgat Milletvekili Başer'den Aa'ya Ziyaret

17 dakika önce

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, "31 Mart seçim çalışmalarında, çalınmadık kapı, sıkılmadık el bırakmayacağız. Bu seçimde hedefimiz 2014 yerel seçimlerinde aldığımız oyların üzerine çıkarak oy oranımızı artırmaktır.

AK Parti Yozgat Milletvekili Başer'den Aa'ya Ziyaret, System.String[]
AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, "31 Mart seçim çalışmalarında, çalınmadık kapı, sıkılmadık el bırakmayacağız. Bu seçimde hedefimiz 2014 yerel seçimlerinde aldığımız oyların üzerine çıkarak oy oranımızı artırmaktır." dedi.

Başer, AK Parti Yozgat Belediye Başkan Adayı Celal Köse ve Yenifakılı Belediye Başkanı Yalçın Karadavut ile AA Yozgat Bürosu'nu ziyaret etti.

Yaptıkları seçim çalışmaları hakkında bilgi aktaran Başer, AK Parti iktidarının Yozgat'a çok sayıda hizmetlerinin bulunduğunu, bundan sonra da hizmetlerini artırarak devam ettireceklerini söyledi.

Başer, "Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart seçimlerinde partimizin kuruluşundan beri içerisinde yer alan hem partimize hem de şehrimize en iyi hizmeti sunmak için gayret gösteren Celal Köse kardeşimizi belediye başkan adayı olarak gösterdi. Biz de partimizin kurulduğu günkü heyecan ve ruh ile belediye başkan adayımızın yanındayız, destekçisiyiz. Gece gündüz demeden çalışacağız. Seçim çalışmamızda, çalınmadık kapı, sıkılmadık el bırakmayacağız. Bu seçimde hedefimiz 2014 yerel seçimlerinde aldığımız oyların üzerine çıkarak oy oranımızı artırmaktır." diye konuştu.

AK Parti Yozgat Belediye Başkan Adayı Celal Köse de seçim çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın şahsımı Yozgat belediye başkan adaylığını göstermesiyle birlikte, ben ve arkadaşlarım kendisine layık olmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Önümüzdeki günlerde ilimizin gelişip kalkınması için hazırladığımız projelerimizi açıklayacağız. Halkımızın beklentilerini inşallah karşılayacağız. Kapımız herkese açık olacak. Biz hizmet belediyeciliği, gönül belediyeciliği yapacağız."

Ziyarete, Memur-Sen Yozgat İl Başkanı Kenan Şerefli, Hak-İş Yozgat İl Başkanı Ferman Zararsız, Sağlık-Sen Yozgat Şube Başkanı Atakan Erciyas da eşlik etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 01:54 Kaynak: AA

Milletvekili, Yozgat, Politika
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