AK Parti Zonguldak İl Başkanı Tosun'dan açıklama - Son Dakika

AK Parti Zonguldak İl Başkanı Zeki Tosun, Türkiye Taşkömürü Kurumunun (TTK), Çinli şirketlere satılacağına ilişkin iddiaların doğru olmadığını bildirdi.

Tosun, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından gönderilen bilgi notunu paylaştı.

Bakanlıktan gelen bilgi notunda, şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Büyük Millet Meclisine sunduğumuz ve komisyonda görüşmelerine devam edilen 'Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' içeriğinde, İYİ Parti tarafından yayımlanan basın duyurusunda belirtilen, başta TTK olmak üzere madencilik alanındaki bazı önemli kamu kurumlarının Türkiye Varlık Fonu bünyesine alınarak satışına izin verecek herhangi bir düzenleme yer almamaktadır. Söz konusu kanun teklifinde, ülkemizin enerji ve hammadde ihtiyacının karşılanması noktasında yaşanan bazı gecikmeleri aşmak ve 'Milli Enerji ve Maden Politikası' kapsamında sahip olduğumuz yer altı kaynaklarımızı süratle ekonomiye kazandırmak hususunda madencilik sektörünü teşvik edici birtakım düzenlemeler yer almaktadır. İktidarımız süresince, TTK, TKİ ve Eti Maden gibi önemli kamu kuruluşları gerek üretim kapasitesi gerek teknolojik gelişim gerekse ekonomiye katkı anlamında altın dönemini yaşamıştır. İktidarımız önümüzdeki süreçlerde de bu kurumlara aynı önem ve değeri gösterecektir."