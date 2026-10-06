AK Parti'den Cemil Tugay iddialarını doğrulayacak video - Son Dakika
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AK Parti'den Cemil Tugay iddialarını doğrulayacak video

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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın AK Parti rozetini takacağı öne sürülürken, AK Parti'den iddiaları neredeyse doğrulayan bir video geldi. AK Parti'nin resmi hesabından paylaşılan videonun başında önce çöp dağları görülürken, video güneşin doğması ve çiçeklerin açmasıyla sona erdi. Videoda 07.10.2026 tarihinin de belirtilmesi dikkatlerden kaçmadı.

CHP'den ayrıldıktan sonra bir süredir yoluna bağımsız devam eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılacağı iddiası artık daha yüksek sesle dile getiriliyor. Hem CHP ve Yeni Parti hem de AK Parti kesiminden birçok isim Tugay'a Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın AK Parti rozetini takacağını öne sürdü.

VİDEODA "07.10.2026" DETAYI

Tugay'ın son kararının ne olacağı merak edilirken, AK Parti'den dikkat çeken bir paylaşım geldi. Resmi hesaptan paylaşılan videoda önce çöp dağları görüldü. Çöp dağları aşıldıktan sonra ise güneşin doğduğu ve çiçeklerin açtığı görüldü. Videonun sonunda 07.10.2026 tarihinin belirtilmesi ve paylaşıma kum saatinin konulması dikkatlerden kaçmadı.

AK Parti'den Cemil Tugay iddialarını doğrulayacak video

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I KÜLLİYE'DE ZİYARET ETMİŞTİ

Cemil Tugay, geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Külliye'de ziyaret etmişti. Görüşmede İzmir'in gündemindeki önemli konular ile kentin geleceğine yönelik projeler hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bilgi sunduklarını aktaran Tugay, "Nazik kabulleri ve İzmir'imize gösterdikleri ilgi için Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

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