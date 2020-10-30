AK Partili Bekle'den Fransa'ya tepki - Son Dakika

AK Partili Bekle'den Fransa'ya tepki

30.10.2020 14:49
AK Partili Bekle'den Fransa'ya tepki, System.String[]

İzmir'de geçmiş Mevlit Kandili nedeniyle bir programa katılan AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle, Fransa'da yayınlanan ve Hz. Muhammed'e hakaret edilen çizimlerin özellikle bu tarihlerde yayınlandığını söyledi.

İzmir'de geçmiş Mevlit Kandili nedeniyle bir programa katılan AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle, Fransa'da yayınlanan ve Hz. Muhammed'e hakaret edilen çizimlerin özellikle bu tarihlerde yayınlandığını söyledi.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde bulunan Bozyaka Mevlana İmam Hatip Orta Okulunda Mevlit Kandili nedeniyle düzenlenen programa AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle de katıldı. Öğrencilerin Kur'an tilavetinde bulundukları ve ilahiler söyledikleri programda, öğrencilere Kur'an-ı Kerim de hediye edildi.

Programın ardından açıklamalarda bulunan AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle, "Çarşamba günü Peygamber Efendimizin dünyayı şereflendirdiği gündü. Hep birlikte idrak ettik. Bu hafta bizler için çok önemli" dedi.

Hz. Muhammed'in anıldığı bugünlerde Fransa'da yayınlanan hakaret içerikli çizimlerin olduğunu hatırlatan Bekle, "Biz peygamberimizi anarken ben özellikle bu tarihin seçildiğini düşünüyorum. Adlarını bile anmak istemiyorum ama Fransa'da yapılanları milletimiz çok iyi biliyor. O dergi dedikleri şey bize göre paçavradır. Bu topraklar hoşgörü ile yoğrulmuş topraklar, dinimiz hoşgörü dinidir. Uzun zamandır Avrupa, İslam'ı terörle bağdaştıran bir yaklaşım içinde. Cumhurbaşkanımız çok net ifade etti. Müslüman'dan terörist, teröristten Müslüman olmaz. Bu yaklaşımı şiddetle kınıyoruz. Peygamber Efendimiz bizim şerefimizdir" diye konuştu.

Neptün Soyer'e Charlie Hebdo paylaşımı tepkisi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in eşi Neptün Soyer'in, geçmiş yıllarda Charlie Hebdo dergisine destek olmak için Hz. Muhammed'e hakaretler yağdırılan bir baskısı ile çekilmiş bir fotoğrafını paylaştığı iddialarına da değinen Bekle, "Bunu neden paylaştı diye Neptün Hanıma sormak lazım. Biz her türlü farklılığa saygı duyduk. İzmir'de cami, kilise, havra yan yana yer alıyor. Bu şehirde bin yıldır hoşgörü ile yaşıyoruz. İzmirli bu yaklaşımı asla benimsemez. İzmirliler de kınıyor bu yaklaşımı. Bu, demokrasi ve insan hakları ile açıklanamaz. Bu, ne İzmirlilerin ne de Türkiye'nin kabul edebileceği bir yaklaşım değil" dedi. - İZMİR

AK Partili Bekle'den Fransa'ya tepki
AK Partili Bekle'den Fransa'ya tepki
AK Partili Bekle'den Fransa'ya tepki

Mevlit Kandili, AK Parti, Fransa, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel AK Partili Bekle'den Fransa'ya tepki - Son Dakika

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