AK Partili Çalık, Malatya'da esnafları ziyaret etti - Son Dakika

Milletvekili Çalık, Malatya'da Sıtmapınarı ve İnönü Caddesindeki esnafları ziyaret ederek, sorun ve taleplerini dinledi. Kademeli normalleşme sürecinde yeni bir döneme giren esnaf ile sohbet eden Çalık, maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uymaya devam edilmesi gerektiğini söyledi.

Öznur Çalık, kendisine sevgi gösterilerinde bulunan vatandaşlarla dafotoğraflar çektirdi. Çalık, kentte yaklaşık 10 bin esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlerine 3 bin ve 5 bin TL'lik hibe desteği ödemesinin yapıldığını ifade etti.