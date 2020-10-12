AK Partili Çalık: "Orman ve hayvan sevgileri sadece bir aldatmadır" - Son Dakika

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, "Terör örgütünün gerçek yüzünü görmek istemeyenler, araya mesafe koymayanlar ve lanetlemeyenlerin orman ve hayvan sevgileri sadece bir aldatmadır." ifadesini kullandı.

Çalık, yazılı açıklamasında, devletin terörle mücadelede elde ettiği büyük başarılar sonucunda eylem yapma gücünü kaybeden eli kanlı terör örgütünün geçmişte olduğu gibi yine namertçe ormanları yaktığını belirtti.

Hatay'ın Belen ilçesinde çıkan orman yangınına ilişkin Çalık, şunları kaydetti:

"Hatay'da ağaçları ve canlıları yakan yangını PKK terör örgütüne mensup 'Ateşin Çocukları İnisiyatifi' adlı terör oluşumu üstlendi. Bizler 'Kıyametin kopacağını bilseniz dahi elinizdeki fidanı dikin' diye buyuran İslam Peygamberi Hazreti Muhammed'in ümmetiyle fidan dikmeye, çevreyi koruyarak ülkemizi yeşertmeye devam edeceğiz. Terör örgütünün gerçek yüzünü görmek istemeyenler, araya mesafe koymayanlar ve lanetlemeyenlerin orman ve hayvan sevgileri sadece bir aldatmadır. 'Gezi Parkı'nda ağaç kesiliyor' diyerek şehirleri talan etmeye kalkanlara destek veren sanatçı ve o çevreci örgütleri PKK'nın yaktığı orman yangınlarına sessiz kalmalarını da en iyi milletin görüyor. Terör örgütü ormanlarımızı, ciğerlerimizi, savunmasız o hayvanları yakıyor fakat o çevreci örgütler şimdi neredeler, sus pus oldular sesleri çıkmıyor?"