AK Partili Çalık: "TMO'nun kayısı alması tüm şehirde sevinç oluşturdu" - Son Dakika

AK Partili Çalık: "TMO'nun kayısı alması tüm şehirde sevinç oluşturdu"

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, kayısının TMO tarafından alınmasının kentte üreticiden ihracatçıya kadar tüm kesimlerde büyük bir memnuniyet ve sevinç oluşturduğunu bildirdi.

AK Partili Çalık:

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, kayısının TMO tarafından alınmasının kentte üreticiden ihracatçıya kadar tüm kesimlerde büyük bir memnuniyet ve sevinç oluşturduğunu bildirdi.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Çalık, Malatya Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün koordinesinde düzenlenen toplantı kapsamında kentteki tarım ve hayvancılık paydaşlarıyla Kayısı Araştırma Enstitüsünde bir araya geldi.

Çalık, Malatya'da tarımda 173 bin hektar sulanan, 218 bin hektarda sulanabilir, 33 bin 500 hektarda susuz araziye sahip olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Bu tarım alanlarında üretilen ürünlerimiz; buğday, arpa, şeker pancarı, yonca, mısır üretiliyor. Malatya'nın sahip olduğu iklim ve topoğrafik koşullar ilimizde ürünlerin yetiştirilebilmesine olanak sağlıyor. Sebze ve meyve üretiminde gayet iyi noktadayız. Üzüm, elma, kiraz, dut, badem, ceviz şehrimizde yetiştiriliyor. Malatya'da başta kayısımız olmak üzere bu ürünlerimizin çok ciddi manada ziraat odalarımızın bildiği, çiftçilerimizin de gördüğü destekleri onlara ulaştırmaktayız.

Çalık, Türkiye'nin üretiminde ve ihracatında lider olduğu Malatya kuru kayısısının geçen yıl 115 ülkeye 96 bin 400 ton ihraç edildiğini anımsatarak, bu yılın ilk 7 ayında 46 bin 597 ton ihraç edildiğini ve karşılığında 124 milyon 550 dolar döviz girdisi sağlandığını ifade etti.

Çalık, şunları kaydetti:

"1 Ağustos 2020'den 5 Eylül 2020'ye kadar olan süreçte gerçekleştirilen kuru kayısı ihracatı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23 artarak 26 milyon 743 bin dolar oldu. TMO'nun kayısı alması tüm şehirde sevinç oluşturdu. Geçen yıl sezonda, 4 numara diye adlandırılan kuru kayısının kilogramı 11 lirayken 21 Eylül'den itibaren TMO'muz 4 numara kuru kayısıyı kilogram başına kükürtlenmiş için 21 liradan, kükürtlenmemişi (gün kurusu) 23 liradan alıyor. Yani geçen yıla göre kayısı fiyatları iki katı artmış durumda. Bugüne kadar tarihimizde görmediğimiz bir fiyatı Malatya'da TMO'nun alımıyla gördük" diye konuştu. Doğu Anadolu Bölgesi'nin ticaretteki gözde kenti ve ihracat lideri Malatya olduğu ifade eden Öznur Çalık, "Doğu Anadolu Bölgesi içerisinde de ihracatı en yüksek olan iliz. Bu ihracatta bizi ilk sıralara taşıyan en önemli unsurda kayısımız. Dolayısıyla her zaman kayısımıza sonuna kadar sahip çıkmamız lazım."

Toprak Malzemeleri Ofisi, Öznur Çalık, AK Parti, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 19:01 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Partili Çalık: 'TMO'nun kayısı alması tüm şehirde sevinç oluşturdu' - Son Dakika

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