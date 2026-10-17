AK Partili Cemil Yaman'dan Terörsüz Türkiye açıklaması: Öcalan'ın tahliyesi gündemimizde yok - Son Dakika
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AK Partili Cemil Yaman'dan Terörsüz Türkiye açıklaması: Öcalan'ın tahliyesi gündemimizde yok

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AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, Haberler.com'a verdiği özel röportajda Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Terör örgütüyle herhangi bir pazarlık yapılmadığını vurgulayan Yaman, Abdullah Öcalan'ın tahliyesine ilişkin tartışmalara da yanıt verdi.

Türkiye'nin gündemindeki Terörsüz Türkiye sürecinde atılan adımlar ve yasal düzenlemelere ilişkin tartışmalar sürerken, AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, Haberler.com'a konuştu. Sürecin başarılı şekilde ilerlediğini belirten Yaman, terör örgütünün silah bırakmasının ardından yasal düzenlemelerin uygulanması için Milli Güvenlik Kurulunun kararının beklendiğini söyledi.

"ÖCALAN'IN TAHLİYESİ GÜNDEMİMİZDE YOK"

Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin kamuoyundaki tartışmaları değerlendiren Yaman, terör örgütüyle herhangi bir pazarlık yapılmadığının altını çizdi.

Abdullah Öcalan'ın tahliyesine yönelik iddialara da değinen Yaman, "Abdullah Öcalan'ın çıkışıyla ilgili bazen sorular oluyor. Yok öyle bir şey. Abdullah Öcalan'ın da böyle bir talebi yok. Bizim gündemimizde de böyle bir şey yok" ifadelerini kullandı.

"MİLLİ GÜVENLİK KURULU'NUN SON KARARINI BEKLİYORUZ"

Sürecin hukuki boyutuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yaman, silah bırakma sürecinin tamamlanmasının önemine dikkat çekti. Yaman, "Önce terör örgütü bütün silahları bırakacak, teslim edecek. Envanteri teslim edecek" diyerek sürecin sonraki aşamasına işaret etti.

Yasal düzenlemelerin uygulanabilmesi için Milli Güvenlik Kurulunun kararının beklendiğini ifade eden Yaman, sürecin devletin ilgili kurumları tarafından yürütüldüğünü belirtti.

"TERÖRLE PAZARLIĞIMIZ SÖZ KONUSU DEĞİL"

Terörle mücadelede Türkiye'nin ağır bedeller ödediğini söyleyen Yaman, yaklaşık 50 bin kişinin hayatını kaybettiğini ve terörün ülkeye maliyetinin 2,3 trilyon dolar olduğunu öne sürdü.

Bu kaynakların şehirlerin kalkınmasına ayrılması durumunda çok daha büyük yatırımların gerçekleştirilebileceğini belirten Yaman, terör sorununun sona ermesinin Türkiye'nin geleceği açısından kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.

Sürece yönelik eleştirileri de değerlendiren Yaman, "Eleştirenler elbette ki olacaktır. Ama Türkiye'nin âli menfaatleri söz konusu olduğunda siyasal düşüncelerimizi bir kenara bırakalım" dedi.

"YASAKLARI MASADA KONUŞARAK ÇÖZDÜK"

Türkiye'de geçmiş dönemlerde yaşanan özgürlük sorunlarına da değinen Yaman, Kürtçe konuşulmasına ve din eğitimine yönelik geçmişte uygulanan yasakları hatırlattı. Sorunların diyalog yoluyla çözülebileceğini savunan Yaman, "Yasakları biz masada konuşarak çözdük" ifadelerini kullandı.Türkiye'nin farklı etnik ve siyasi kimliklere sahip vatandaşlarıyla ortak bir geleceği paylaştığını vurgulayan Yaman, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Cemil YamanAK PartiTerörSon Dakika

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