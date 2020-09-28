AK Partili Kandemir, "Başarılı bir süreç geçireceğinize inanıyorum" - Son Dakika

AK Partili Kandemir, "Başarılı bir süreç geçireceğinize inanıyorum"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, Milas'ı ziyaret etti.

AK Partili Kandemir,

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, Milas'ı ziyaret etti. Güllük'te, partililerle bir araya gelen ilçe başkanlarıyla, milletvekilleriyle çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Milas'a gelen Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, kongre öncesinde Güllük'te düzenlenen kahvaltıda partilileriyle bir araya geldi. Programa katılan ve tek tek söz alarak kendileri ve yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler aktaran ilçe başkanlarının ardından Muğla Milletvekilleri Mehmet Yavuz Demir, Yelda Erol Gökcan, Ak Parti Ege Bölge Koordinatörü Elazığ Milletvekili Tolga Ağar, Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Ak Parti MKYK Üyesi İzmir Milletvekili Muğla Koordinatörü Mahmut Atilla Kaya, eski Muğla Milletvekili Nihat Öztürk, eski Bingöl Milletvekili Doğu Anadolu Bölge Koordinatörü Yusuf Coşkun söz aldı.

Katılımcılar teşekkür eden Teşkilat Başkanı Kandemir, "ilk günkü heyecanınızı bir gün olmadan kaybetmeden, stratejilerinizi belirleyerek, bütün yönetim kurullarınızı çalışmalara dahil edip, bıkmadan yorulmadan, başarılı bir süreç geçireceğinize inanıyorum. Burada güzel bir ekibimiz var. Buranın dengelerini bilen, yerel dengeleri iyi sağlayan ürettiğiniz siyaset dilinin bu partiye katkıları var. Bizi milletimize mahcup edecek bir tavır olmadığı müddetçe biz sizin arkanızdayız" dedi. - MUĞLA

AK Partili Kandemir, Başarılı bir süreç geçireceğinize inanıyorum
AK Partili Kandemir, Başarılı bir süreç geçireceğinize inanıyorum
AK Partili Kandemir, Başarılı bir süreç geçireceğinize inanıyorum
AK Partili Kandemir, Başarılı bir süreç geçireceğinize inanıyorum
AK Partili Kandemir, Başarılı bir süreç geçireceğinize inanıyorum
AK Partili Kandemir, Başarılı bir süreç geçireceğinize inanıyorum
AK Partili Kandemir, Başarılı bir süreç geçireceğinize inanıyorum

Erkan Kandemir, AK Parti, Muğla, Milas, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 14:36 - Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Partili Kandemir, 'Başarılı bir süreç geçireceğinize inanıyorum' - Son Dakika


Son Dakika

Vücudunda yanık ve yara izleriyle hastaneye kaldırılan 1 yaşındaki 'Hayat' bebek hayatını kaybetti Beyaz eşya yüklü kamyonet takla attı: 1 ölü, 1 yaralı Babaanneden, torununa taciz şüphelilerinin serbest kalmasına tepki Roma Marcao'yu zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralamak istedi, G.Saray reddetti Kamerayı açık unutan milletvekili, danışmanını kucağına alıp göğsünü öptü Nusret'e twerk yapan kadının sevgilisi mekanı bastı! O anlar kamerada Alanya'da yetişen tropik meyveler, 350 liraya varan fiyatlarıyla dudak uçuklatıyor Çatışmalar devam ederken herkesin merak ettiği soru yanıt buldu! İşte Azerbaycan ve Ermenistan'ın askeri güçleri
Lüks spor salonunda röntgenci rezaleti! 30 kadını soyunma kabininde kayıt etmiş Lüks spor salonunda röntgenci rezaleti! 30 kadını soyunma kabininde kayıt etmiş         
14:36
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında bir kez daha ilan etti: Azerbaycan'ın yanında olacağız Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında bir kez daha ilan etti: Azerbaycan'ın yanında olacağız         
14:21
Son Dakika! Milli Savunma Bakanı Akar: Ermenistan paralı askerleri geri göndermelidir Son Dakika! Milli Savunma Bakanı Akar: Ermenistan paralı askerleri geri göndermelidir         
13:39
İngiltere'nin ilk eşcinsel çifti bebek sahibi oldu İngiltere'nin ilk eşcinsel çifti bebek sahibi oldu         
13:34
Koronavirüs nedeniyle uzaktan eğitim yapılan dönemde telefonun bile çekmediği mahalle yardım bekliyor Koronavirüs nedeniyle uzaktan eğitim yapılan dönemde telefonun bile çekmediği mahalle yardım bekliyor         
13:16
1.5 yaşındaki Ceylin Azra, 5. kattan düşerek yaşamını yitirdi 1.5 yaşındaki Ceylin Azra, 5. kattan düşerek yaşamını yitirdi         
12:48
Üzerine atılan iftira talihsiz adamın hayatını kararttı Üzerine atılan iftira talihsiz adamın hayatını kararttı         
12:08
FETÖ'den yargılanan 'Maceracı' Murat Yeni'nin oyunu mahkemeler arasındaki yazışma ile bozuldu FETÖ'den yargılanan 'Maceracı' Murat Yeni'nin oyunu mahkemeler arasındaki yazışma ile bozuldu         
11:34
1 kişinin öldüğü kazanın sosyal medyada canlı yayın yapıldığı esnada yaşandığı ortaya çıktı 1 kişinin öldüğü kazanın sosyal medyada canlı yayın yapıldığı esnada yaşandığı ortaya çıktı         
11:20
Aldatan kadın, aldatılan koca ve malum komşu aynı karede! Aldatan kadın, aldatılan koca ve malum komşu aynı karede!         
11:02
Filmlerdeki gizli semboller! Kiki ve Bouba etkisi bilinçaltımıza gizli mesajlar yüklüyor Filmlerdeki gizli semboller! Kiki ve Bouba etkisi bilinçaltımıza gizli mesajlar yüklüyor         
10:53
Kubilay Kanatsızkuş Bursaspor'dan ayrılınca taraftar lokma döktürdü Kubilay Kanatsızkuş Bursaspor'dan ayrılınca taraftar lokma döktürdü         
10:48
Ermenilerin vurduğu yerleşim yerinden gelen görüntüler dehşete düşürdü Ermenilerin vurduğu yerleşim yerinden gelen görüntüler dehşete düşürdü         
10:40
Ermenistan için destek isteyen Kim Kardashian'dan Türkiye ve Azerbaycan'nı hedef alan skandal paylaşım Ermenistan için destek isteyen Kim Kardashian'dan Türkiye ve Azerbaycan'nı hedef alan skandal paylaşım         
09:58
Ünlü isimler koronavirüse aldırış etmeden partiye akın etti! Polisler gece vakti kapıya dayandı Ünlü isimler koronavirüse aldırış etmeden partiye akın etti! Polisler gece vakti kapıya dayandı         
09:55
Şişli'de lüks aracıyla kaza yapan kadın sürücü şoka girdi Şişli'de lüks aracıyla kaza yapan kadın sürücü şoka girdi         
09:26
Otobüse maskesiz binen kadın peçeteyi maske yapmak istedi, otobüs şoförü kabul etmedi Otobüse maskesiz binen kadın peçeteyi maske yapmak istedi, otobüs şoförü kabul etmedi         
09:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2020 14:57:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: AK Partili Kandemir, "Başarılı bir süreç geçireceğinize inanıyorum" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei