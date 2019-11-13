Son Dakika Haberleri: AK Partili Öz'den Kemer Belediye Başkanı Özay'a destek ziyareti
Son Dakika Güncel AK Partili Öz'den Kemer Belediye Başkanı Özay'a destek ziyareti - Son Dakika

AK Partili Öz'den Kemer Belediye Başkanı Özay'a destek ziyareti

6 saat önce

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Abdurrahman Öz, Burdur'un Kemer ilçesi Belediye Başkanı İsmail Özay'ı makamında ziyaret etti.

AK Partili Öz'den Kemer Belediye Başkanı Özay'a destek ziyareti, System.String[]

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Abdurrahman Öz, Burdur'un Kemer ilçesi Belediye Başkanı İsmail Özay'ı makamında ziyaret etti.

Başkan Yardımcısı Öz, burada yaptığı açıklamada, Türkiye'deki tüm AK Partili belediyelere destek ve hayırlı olsun ziyaretinde bulunduklarını belirtti.

Her başkan yardımcısının kendi bölgesinde çalışma yaptığını dile getiren Öz, "Belediyemizin yapacağı güzel ve hayırlı olan tüm çalışmalarda Genel Merkez olarak yanlarında bulunacak ve destekçisi olacağız." dedi.

Belediye Başkanı Özay da Başkan Yardımcısı Öz'e belediye hizmetleri ve çalışmalarına ilişkin bilgi vererek teşekkür etti.

İsmail Özay, AK Parti, Burdur, Kemer, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 05:40 Kaynak: AA
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