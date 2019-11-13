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AK Partili Öz'den Kemer Belediye Başkanı Özay'a destek ziyareti
6 saat önce
AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Abdurrahman Öz, Burdur'un Kemer ilçesi Belediye Başkanı İsmail Özay'ı makamında ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 05:40 Kaynak: AA
AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Abdurrahman Öz, Burdur'un Kemer ilçesi Belediye Başkanı İsmail Özay'ı makamında ziyaret etti.
Başkan Yardımcısı Öz, burada yaptığı açıklamada, Türkiye'deki tüm AK Partili belediyelere destek ve hayırlı olsun ziyaretinde bulunduklarını belirtti.
Her başkan yardımcısının kendi bölgesinde çalışma yaptığını dile getiren Öz, "Belediyemizin yapacağı güzel ve hayırlı olan tüm çalışmalarda Genel Merkez olarak yanlarında bulunacak ve destekçisi olacağız." dedi.
Belediye Başkanı Özay da Başkan Yardımcısı Öz'e belediye hizmetleri ve çalışmalarına ilişkin bilgi vererek teşekkür etti.
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