AK Partili Sarıeroğlu: "Türkiye, Kovid-19'la mücadelede dünyaya örnek" - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Türkiye'nin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı dünyaya örnek bir mücadele verdiğini söyledi.

Pazaryeri Belediye Kültür Merkezi Salonu'nda gerçekleştirilen AK Parti Pazaryeri İlçe Kongresine katılan Sarıeroğlu, bir yörük kızı olarak Bilecik'e geldiği zaman çok farklı bir heyecan hissettiğini ifade etti.

Pandemi dolayısıyla zor şartlar altında kongreleri yapmaya çalıştıklarını aktaran Sarıeroğlu, şöyle konuştu:

"Mücadele ederek bu sürecin de üstesinden geleceğiz. Türkiye, Kovid-19'la mücadelede dünyaya örnek. Hem 81 ilimizde kurmuş olduğumuz sağlık ordumuz hem de AK Parti döneminde yapmış olduğumuz hastanelerimizle gerçekten başarıyla süreci yönetiyoruz. İnşallah bundan sonra da başarılı bir şekilde, yine vatandaşlarımızın desteğiyle bu süreci geçirmek istiyoruz."

Birlik, beraberlik ve hoşgörünün önemli olduğunu vurgulayan Sarıeroğlu, "Kim ve ne olursak olalım, birlik-beraberlik ruhuyla her şeyin üstesinden geliriz. Bugün o ruhu yine canlı olarak hissettik. Türkiye olarak en önemli zenginliğimiz, birliğimiz ve beraberliğimiz. Her şart ve her koşulda buna sahip çıkarak her zorluğun üstesinden gelmiş durumdayız." dedi.

Türkiye'nin çok badireler atlatmış bir coğrafya ve tarihe sahip olduğunu dile getiren Sarıeroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ecdadımızdan bize miras olan ruhla, inşallah geleceğe de emin adımlarla, güçlü şekilde ilerliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde arka arkaya atılımlarımıza devam ediyoruz. Böyle bir dönemde, özellikle dünya pandemiyle mücadele ederken bizler Türkiye olarak ara vermeksizin hem içeride hem dışarıda mücadelemizi güçlü şekilde devam ettiriyoruz."

Kongreye AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık ile Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin de katıldı.

Kongrede İsmail Soydan, yeniden ilçe başkanlığına seçildi.