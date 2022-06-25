Son dakika haberi... Akademisyenler ve ailelerini taşıyan midibüs devrildi, 1 kişi öldü, 19 kişi yaralandı - Son Dakika
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Son dakika haberi... Akademisyenler ve ailelerini taşıyan midibüs devrildi, 1 kişi öldü, 19 kişi yaralandı

25.06.2022 16:51

Son dakika haberleri: Ordu'da akademisyenler ve ailelerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 19 kişi yaralandı.

Ordu'da akademisyenler ve ailelerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 19 kişi yaralandı.

Ordu Üniversitesi İlahiyat Fakültesince dün organize edilen "27. İlahiyat ve İslami İlimler Fakülteleri Dekanlar Konseyi Toplantısı"na katılmak üzere kente gelen dekan ile öğretim görevlilerine yönelik kültür ve turizm gezisi düzenlendi.

Akademisyenler ve ailelerini taşıyan Ahmet S. yönetimindeki 52 DA 835 plakalı Ordu Üniversitesine ait midibüs, Gölköy ilçesi Ulugöl Cihadeyi Mahallesi mevkisinde virajı alamayarak devrildi.

Kazada, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sıddık Korkmaz, olay yerinde hayatını kaybetti.

Çevredeki hastanelere sevk edilen 2'si ağır 19 kişinin tedavisi ise sürüyor.

Ordu Valisi Tuncay Sonel, gazetecilere, çeşitli üniversitelerin ilahiyat fakülteleri dekanlarının, Ordu Üniversitesindeki program vesilesiyle dün kente geldiğini söyledi.

Katılımcılar için bugün de Gölköy ilçesindeki Ulugöl Tabiat Parkı'na gezi organize edildiğini belirten Sonel, bölgeye 2 kilometre kala aracın teknik bir sebeple freninin boşalması sonucu kazanın meydana geldiğini aktardı.

Kazada hayatını kaybeden Prof. Dr. Sıddık Korkmaz'a Allah'tan rahmet dileyen Sonel, kaza nedeniyle büyük üzüntü yaşadıklarını vurguladı.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Akademisyenler ve ailelerini taşıyan midibüs devrildi, 1 kişi öldü, 19 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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