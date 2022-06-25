Katılımcılar için bugün de Gölköy ilçesindeki Ulugöl Tabiat Parkı'na gezi organize edildiğini belirten Sonel, bölgeye 2 kilometre kala aracın teknik bir sebeple freninin boşalması sonucu kazanın meydana geldiğini aktardı.

Ordu Üniversitesi İlahiyat Fakültesince dün organize edilen "27. İlahiyat ve İslami İlimler Fakülteleri Dekanlar Konseyi Toplantısı"na katılmak üzere kente gelen dekan ile öğretim görevlilerine yönelik kültür ve turizm gezisi düzenlendi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi... Akademisyenler ve ailelerini taşıyan midibüs devrildi, 1 kişi öldü, 19 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.