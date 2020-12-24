Akademisyenler YouTuber oldu, gelir eğitime bağışlanıyor - Son Dakika

Akademisyenler YouTuber oldu, gelir eğitime bağışlanıyor

24.12.2020 12:59
Akademisyenler YouTuber oldu, gelir eğitime bağışlanıyor, System.String[]

ESKİŞEHİR Osmangazi Üniversitesi'nden Doç. Behçet Yalın Özkara, Dr. Nihan Küçün ve doktora öğrencilerinden oluşan 5 kişilik ekibin, akademik faydalı içerikleri paylaştıkları YouTube kanalı 'akademiklink', 250 bin aboneyi geçti.

ESKİŞEHİR Osmangazi Üniversitesi'nden Doç. Behçet Yalın Özkara, Dr. Nihan Küçün ve doktora öğrencilerinden oluşan 5 kişilik ekibin, akademik faydalı içerikleri paylaştıkları YouTube kanalı 'akademiklink', 250 bin aboneyi geçti. Kanalın geliri ise LÖSEV, Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı, köy okulları gibi eğitim ve sağlık amaçlı çalışmalara bağışlanıyor.

YouTube'daki 'akademiklink' adlı kanalın ekibi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden (İİBF) Doç. Behçet Yalın Özkara, Dr. Nihan Küçün, doktora öğrencileri Hazal Duman, Canberk Çetin ve Hakan Bakacak'tan oluşuyor. Akademisyenler kanal üzerinden yaptıkları eğitici amaçlı yayınlardan elde edilen geliri, eğitim ve sağlık amaçlı çalışmalar yapan sivil toplum örgütleri veya köy okulları gibi ihtiyaç sahiplerine bağışlıyor.

BEŞ YIL ÖNCE KURULDUAkademiklink'in yaklaşık beş yıl önce kurulduğunu, tez öğrencilerine istatistiksel analizleri nasıl yapacaklarını anlattıklarını belirten Doç. Behçet Yalın Özkara, son iki yıldır biraz daha farklı içeriklerle akademisyen olmak isteyen gençlere yönelik faydalı içerikler paylaştıklarını söyledi. Doç. Özkara, "Genel hayata dair değişik konularda da bilgiler paylaşıyoruz. Ayrıca aralarında dünyaca ünlü profesör Richard Bagozze, dünyada 40 yaş altı en başarılı bilim insanlarından biri seçilen Doç. Övül Sezer, Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır gibi gençlere faydalı olacağı düşünülen isimlerle eğitici röportajlar yapıldı" dedi.LABORATUVAR ÇEKİMLERİKanal üzerinden bilimin eğlenceli bir şey olduğunu gösterebilmek için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ndeki insan davranışlarının bilimsel ölçümü yapılan laboratuvardan çekimler yaptıklarını da anlatan Doç. Özkara, "Laboratuvardaki günlük hayatımızı da çekimlerle yayınlıyoruz. Laboratuvarda beyin dalgalarının ölçümünün yapıldığı cihaz, göz takip sistemi, termal kamera gibi cihazlarla insan davranışlarını ölçümlüyoruz" dedi.ABONE SAYISI 250 BİNİ GEÇTİAkademiklink kanalının abone sayısının 250 bini geçtiğini dile getiren Doç. Özkara, "Burada abone ve izlenme sayılarına göre de aylık gelir sağlanıyor. Bugüne kadar yaklaşık 30 bin lira gelirimizin tamamını ihtiyaç sahiplerine bağışladık" dedi. Doç. Özkara, LÖSEV, Çocuklar İçin 1 Milyon Kitap kampanyası, TEMA, Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı, Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği, Down Sendromlular Derneği, Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı, Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği, bazı köy okulları gibi bugüne kadar 40'a yakın yere bağışta bulunduklarını söyledi.GELİRLER BAĞIŞLANIYOR

Kanal gelirlerinin bundan sonra da bu tür eğitim ve sağlık amaçlı çalışmalar yürüten ihtiyaç sahipleri, sivil toplum örgütleri ve köy okullarına bağışlanmaya devam edileceğini aktaran Doç. Dr. Özkara, "Videolarımız izlendikçe ve abone sayımız arttıkça gelirlerimiz de artıyor. Paylaştığımız videolardaki çıkış amacımız da insanlara faydalı olabilmekti. Gelirleri de yine aynı şekilde insanlara, çocuklara faydalı olabilecek amaçlar için kullanılıyor ve devam ettirilecek" diye konuştu.


Akademisyenler YouTuber oldu, gelir eğitime bağışlanıyor
Akademisyenler YouTuber oldu, gelir eğitime bağışlanıyor
Akademisyenler YouTuber oldu, gelir eğitime bağışlanıyor

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Doktora, LÖSEV, Yalın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Akademisyenler YouTuber oldu, gelir eğitime bağışlanıyor - Son Dakika


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