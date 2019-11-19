Akademisyenlerin hazırladığı kitap Manisa'nın geleceğine ışık tutacak

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi, Manisa'nın ekonomik ve vizyoner yönünü ortaya koyan 'Manisa Ekonomisi ve Vizyonu' adlı kitabı hayata geçirdi. Manisalı 24 akademisyen tarafından araştırılan ve yazılan kitabın şehrin geleceğine önemli ölçüde ışık olacağı belirtildi.



Manisa Kent Konseyi, ilk projesini hayata geçirdi. Manisalı 24 akademisyen tarafından araştırılan ve yazılan 'Manisa Ekonomisi ve Vizyonu' adlı kitap tamamlandı ve dağıtımına başlandı. Manisa Kent Konseyi Başkanı Ahmet Karadağ, yönetim kurulu üyeleriyle Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Müge Kuğu'yu ziyaret ederek, kitabı takdim etti. Kitabın proje üretme aşamasından uygulama aşamasına geçtikleri ilk proje olduğunu belirten Karadağ, "Manisalı 24 tane akademisyen tarafından araştırılan ve yazılan Manisa ekonomisinin ve vizyonunun 15 başlık altında incelendiği bu akademik kitabın basılmasında projemize sponsor olan Teknika Plastik yönetim kuruluna, projenin uygulama aşamasına geçilmesine destek ve fikir veren Sayın Mehmet Güzgülü Başkanımıza ve kitabın yazılmasında emeği geçen akademisyen hocalarımıza, projeyi yürütme kuruluna getiren Manisa Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyeleri Mehmet Baskak, Taner Tuncel ve Doç. Dr. Hakan Yalçınkaya beyefendiye, baştan sona kitapla ilgili bütün süreci götüren Kent Konseyi Genel Sekreteri Alper Pınarcı beyefendiye ve ilgili daire başkanlarımıza sonsuz teşekkürlerimi sunarım" dedi. - MANİSA