Akaryakıt istasyonuna girmeye çalışan traktör ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika

BARTIN'da, sürücüsünün yol kenarındaki akaryakıt istasyonuna girmeye çalıştığı traktör ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Büyükkıran mevkisinde meydana geldi. Karabük yönüne giden Mehmet Tekol (66) yönetimindeki 67 DP 173 plakalı otomobil, karşı şeritten yol kenarındaki akaryakıt istasyonuna dönmeye çalışan Muhammet Özgün'ün (46) kullandığı 78 YC 654 plakalı traktörle çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde sıkışan sürücü Mehmet Tekol ile yanındaki Aynur Özdemir (35) itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı. Kazada yaralanan traktör sürücüsü ve otomobilde bulunan 2 kişi sağlık görevllierince ilk müdahalelerinin yapılmasının ardından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

- Bartın