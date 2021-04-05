Akaryakıt istasyonuna kadın eli - Son Dakika

Akaryakıt istasyonuna kadın eli

05.04.2021 13:57
Akaryakıt istasyonuna kadın eli, System.String[]

Burdur'da bir benzin istasyonunda akaryakıt görevlisi olarak çalışan Dilek Sevey, yaptığı işi diğer kadınlara da tavsiye ederek kadınların her işi yapabileceğini söyledi.

Burdur'da bir benzin istasyonunda akaryakıt görevlisi olarak çalışan Dilek Sevey, yaptığı işi diğer kadınlara da tavsiye ederek kadınların her işi yapabileceğini söyledi.

Burdur'da akaryakıt istasyonlarında genelde erkeklerin tercih ettiği pompacılık mesleği kadınlar için de yaygınlaşmaya başladı. Bir akaryakıt istasyonunda pompa görevlisi olarak çalışan Dilek Sevey'i gören bazı sürücüler ilk önce şaşırsalar da azmini takdir ediyor.

"Kadınların yapamayacağı şey yok"

Kadınların istedikleri sürece yapamayacağı şey olmadığı dile getiren 2 çocuk annesi Dilek Sevey, işini diğer kadınlara da tavsiye etti. Kimseye muhtaç olmamak için bu işe başladığını, gün geçtikçe daha çok sevdiğini ifade eden Dilek Sevey, "Akaryakıt satış elemanı olarak çalışıyorum. Tabii ki önce bakış açısı farklı oluyor. Herkes ilk görüşte şaşırıyor. Ama sonra bakınca erkek işini bir bayanın da yapabileceğini düşününce onlar da alışıyor. Ama gerçekten güzel yani; her bayana da tavsiye edebilirim. Dıştan göründüğü gibi değil. Onlarda başvurabilirler. İstedikleri sürece bir kadının yapamayacağı bir şey yok. Yeter ki kendilerine güvenleri olsun. İki çocuğum var. Evlendim, ayrıldım. Şu anda ailemle yaşıyorum. Kızlarımla ayaklarımın üstünde dimdik durabilmek için bu mesleği yapıyorum. Muhtaç olmamak için bu mesleği yapıyorum" dedi.

"Kadınlar da erkekler kadar her işte başarılı"

Akaryakıt almaya gelen müşteriler, bir benzin istasyonunda kadın olduğunu görmekten memnun olduklarını, kadın ve erkeğin eşit olduğunu söyledi. Kadınların her işte başarılı olduğunu söyleyen Muhammet Öztürk, "Her işi illaki erkek yapacak diye bir şart yok. Kadınlar da erkekler kadar her işte başarılı. Memnunuz, tatlı güler yüz görüyoruz. Erkeklerden daha iyi bence" diye konuştu.

Aynı istasyonda görev yapan Halil Akça ise "Kadın arkadaşımız yeni başladı. 2 ay falan oldu. Ben 10 yıldır burada çalışıyorum ama 1 ay gibi kısa bir sürede işi öğrendi. Şimdi gayet de iyi. Karşılama olsun, uğurlama olsun memnunuz" diye konuşurken Emrah Çelik de böyle bir durumda kadın ile erkeğin eşit olduğunun ortaya çıktığını ifade etti. - BURDUR

Akaryakıt istasyonuna kadın eli
Akaryakıt istasyonuna kadın eli
Akaryakıt istasyonuna kadın eli
Akaryakıt istasyonuna kadın eli
Akaryakıt istasyonuna kadın eli

Akaryakıt, Benzin, Burdur, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Akaryakıt istasyonuna kadın eli - Son Dakika


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