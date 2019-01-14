Akaryakıt İstasyonunda Beton Yarıldı, Kamyon İçine Girdi

Akaryakıt istasyonunda beton yarıldı, kamyon içine girdi
Mıcır yüklü kamyonun yarısı çukura düştü
ADIYAMAN - Adıyaman
'ın Kahta
ilçesinde akaryakıt istasyonunun girişinde mıcır yüklü kamyon, beton zemin çökünce çukura düştü.
Olay, Kahta-Adıyaman Karayolu Karşıyaka
Mahallesi Filistin Caddesi
üzerindeki akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Karayollarının yol çalışması için Filistin Caddesinin karşısına dolgu malzemesi olarak mıcır taşıyan kamyon, akaryakıt istasyonunun içinden yolun karşısına geçmek istedi.
Nusret Aydın
'ın kullandığı 02 AAC 555 plakalı kamyon ile ilerlerken akaryakıt istasyonunun beton zemini çöktü. Kamyonun damperi çukura gömüldü. Tonlarca ağırlığındaki mıcır yüklü kamyonun ağırlığına dayanamayan beton zeminde geniş bir çukur oluştu. Kamyonun damperi çukura gömülünce, kamyonun ön kısmı havaya kalktı.
Görgü tanıkları büyük bir gürültü duyduklarını ve daha sonra kamyonun çukura gömüldüğünü gördüklerini söyledi.
Can kaybı veya yaralanmanın olmadığı olayın bahçenin altında eski bir menfezin olduğu ve aşırı yağışlardan dolayı çökmenin olduğu öğrenildi.
Yaşanan olay sonrasında sürücü araçtan inerek, çevrede ki vatandaşlar tarafından güvenlik şeridi oluşturuldu. Kamyonun damperinde bulunan dolgu malzemesi iş makineleri tarafından boşaltıldı.