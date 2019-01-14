Son Dakika Haberleri: Akaryakıt İstasyonunda Beton Yarıldı, Kamyon İçine Girdi

Akaryakıt İstasyonunda Beton Yarıldı, Kamyon İçine Girdi

1 saat önce

Akaryakıt istasyonunda beton yarıldı, kamyon içine girdi Mıcır yüklü kamyonun yarısı çukura düştüADIYAMAN - Adıyaman'ın Kahta ilçesinde akaryakıt istasyonunun girişinde mıcır yüklü kamyon, beton zemin çökünce çukura düştü.

Akaryakıt istasyonunda beton yarıldı, kamyon içine girdi
Mıcır yüklü kamyonun yarısı çukura düştü

ADIYAMAN - Adıyaman'ın Kahta ilçesinde akaryakıt istasyonunun girişinde mıcır yüklü kamyon, beton zemin çökünce çukura düştü.
Olay, Kahta-Adıyaman Karayolu Karşıyaka Mahallesi Filistin Caddesi üzerindeki akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Karayollarının yol çalışması için Filistin Caddesinin karşısına dolgu malzemesi olarak mıcır taşıyan kamyon, akaryakıt istasyonunun içinden yolun karşısına geçmek istedi.
Nusret Aydın'ın kullandığı 02 AAC 555 plakalı kamyon ile ilerlerken akaryakıt istasyonunun beton zemini çöktü. Kamyonun damperi çukura gömüldü. Tonlarca ağırlığındaki mıcır yüklü kamyonun ağırlığına dayanamayan beton zeminde geniş bir çukur oluştu. Kamyonun damperi çukura gömülünce, kamyonun ön kısmı havaya kalktı.
Görgü tanıkları büyük bir gürültü duyduklarını ve daha sonra kamyonun çukura gömüldüğünü gördüklerini söyledi.
Can kaybı veya yaralanmanın olmadığı olayın bahçenin altında eski bir menfezin olduğu ve aşırı yağışlardan dolayı çökmenin olduğu öğrenildi.
Yaşanan olay sonrasında sürücü araçtan inerek, çevrede ki vatandaşlar tarafından güvenlik şeridi oluşturuldu. Kamyonun damperinde bulunan dolgu malzemesi iş makineleri tarafından boşaltıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 07:05 Kaynak: İHA

Filistin, Adıyaman, Kahta, 3. Sayfa
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