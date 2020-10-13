Akaryakıt sektöründe büyüme beklentisi

Akaryakıt sektöründe yaşanan pandemi krizinin atlatılmaya başlandığını söyleyen Naifoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mahsun Uslu, "Alınan tedbirler sürecin kontrol altına alınmasına neden oldu. Biz sektör olarak bu yılsonunda az da olsa bir büyüme bekliyoruz. Satışlarımızda artış yaşanıyor. Bu minvalde yatırımlarımıza da hız verdik" dedi.

Yaklaşık 200 milyar liralık büyüklüğü ile ekonominin önemli oyuncularından biri olan akaryakıt sektörü, pandemi sürecini atlatıyor. 2019 yılında yaşanan durağanlık, covid-19 salgını ile krize dönüşmüştü. Ancak hükümetin hem ekonomi hem de sağlık tarafında attığı adımlar, sürecin hızla atlatılmasına neden oldu. Bir çok şirket yeni yatırıma soyunurken, sektörde yerli markalar ön plana çıkmaya başladı.

Class Petrol'ü bünyesinde barındıran Naifoğlu Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Mahsun Uslu, sektörde yaşanan pandemi krizinin atlatılmaya başlandığını ve yılsonunda büyümenin gerçekleşeceğini söyledi. 2019 yılının sektör açısından durağan geçtiğini ifade eden Mahsun Uslu "2020, dünya ve Türkiye açısından iyi bir yıl olarak başlamadı. Pandemi krizi ekonomiyi derinden etkiledi. Ancak alınan tedbirler sürecin kontrol altına alınmasına neden oldu. Biz sektör olarak bu yılsonunda az da olsa bir büyüme bekliyoruz. Satışlarımızda artış yaşanıyor. Bu minvalde yatırımlarımıza da hız verdik" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iş dünyasına istihdam çağrısını da hatırlatan Mahsun Uslu "Cumhurbaşkanımız pandemi sürecinde şirketlere istihdam çağrısında bulundu. Biz bu çağrıya kayıtsız kalmıyoruz ve yatırımlarımıza devam ediyoruz. Binlerce kişiye yeni istihdam sağlayacağız" dedi. - İSTANBUL