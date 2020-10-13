'Akay Dayı' çevresine neşe saçıyor - Son Dakika

'Akay Dayı' çevresine neşe saçıyor

13.10.2020 11:10
'Akay Dayı' çevresine neşe saçıyor, System.String[]

Yılın her mevsimi ulaşımını sağladığı bisikleti 10 yaşından beri kullandığını söyleyen ve yolda müzik çalarak gezen birine eşlik ederek oynamaya başlayan 73 yaşındaki Fevzi Akar, sahip olduğu neşe ve hayat dolu yaşam biçimiyle çevresindekileri de keyiflendiriyor.

Yılın her mevsimi ulaşımını sağladığı bisikleti 10 yaşından beri kullandığını söyleyen ve yolda müzik çalarak gezen birine eşlik ederek oynamaya başlayan 73 yaşındaki Fevzi Akar, sahip olduğu neşe ve hayat dolu yaşam biçimiyle çevresindekileri de keyiflendiriyor.

Etrafındakilerce "Akay Dayı" olarak tanınan Fevzi Akar, neşesini kıraathanedeki arkadaşlarına borçlu olduğunu söyleyen Akar, "Akşam buradan bir arkadaş geçiyordu müzik çalarak. Ben de onun müziğine uyarak o arkadaşa eşlik ettim. 'Erik dalı gevrektir şarkısını' söylerken başladık oynamaya. Neşemi buradaki arkadaşlara borçluyum. Kıraathaneye geliyorum, burada hep neşeli arkadaşlar var, büyüklerim var. Onların yanına geliyorum, onlarla muhabbet ediyorum; hepsi çok iyi, sevimli, neşeli arkadaşlar" dedi.

Kışın soğuğunda bile bisikletiyle Eskişehirspor maçlarına gidiyor

Akay Dayı, pandemi döneminde tüm kurallara uyduğunu da ifade etti. Evden vakitlice çıktığını ve maskesini sürekli taktığını söyleyen Fevzi Akar, "Evden çıkarken maskemi takıyorum, eve vakitlice girip çıkıyorum, kurallara uyuyorum. Onun için başım ağrımıyor. Bisikletle her gün buraya geliyorum. Burada oturup arkadaşlarla vakit geçiriyorum. Ondan sonra saat ilerlediği zaman eve gidiyorum. Çocuklarım var, onlar da benim gibi neşeliler. Ben evde dahi oynuyorum. Neşemin bir sebebi de çocuklarım. Ayrıca 10 yaşından beri bisiklete binerim. Kendi sağlığıma dikkat ettiğim için bisiklete biniyorum. Bisiklete binip giderken bazen müziklere denk geliyorum, o zaman yine oynuyorum. Eskişehir Yeni Atatürk Stadyumu'nda 2017 yılında Başakşehir- Konyaspor Türkiye Kupası maçı vardı, oraya gitmiştim. O zaman 'Erik Dalı Gevrektir' türküsü söyleniyordu. Ben de bindim bisikletin üzerine başladım oynamaya. Taraftar etrafımı sardı bir anda. Bana bayraklar getirdiler, forma getirdiler. Sonra taraftarlar bana; 'sen bizim amigomuz, maskotumuz ol' dediler. Onlara 'Yeşil, beyaz, şampiyon, Konyaspor' diye oley çektirdim. Maça da bisikletle giderim, maçları seviyorum ve her zaman giderim. Eskişehirspor'un maçlarına da gidiyorum sürekli. Eskişehirspor'u çok seviyorum, şehrimizin takımını desteklemeliyiz. Kışın bile o soğukta maçlara bisikletimle gidiyorum ben" şeklinde konuştu.

"Ben böyle bir insan daha görmedim; göreceğimi de düşünmüyorum"

Fevzi Akar'ı yaklaşık bir yıldan beri tanıyan kıraathane işletmecisi Ali Durul, Akay Dayı'nın kıraathanelerinin düzenli müşterisi olmasından oldukça memnun olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Akay Dayı'yı yaklaşık bir seneden beri tanıyorum. Fevzi Akar olarak geçiyor, ama biz burada Akay diyoruz genelde. Kendisi dükkanımızın neşe kaynağı. O geldiğinde herkes neşeli oluyor, müşterilerimiz de daha memnun kalıyor. Sürekli oynar, insanlara şarkılar söyler. Böyle çeşitli, değişik numaraları vardır. Onu yakından tanıdığımız için kendimizi çok şanslı hissediyoruz. Ben bu yaşta bu kadar motive olan, gülen bir insan daha görmedim; göreceğimi de düşünmüyorum. Yani Akay Dayı için türünün tek örneği diyebilirim. Malum 2020 yılı zor geçiyor, insanlar biraz gergin ve sıkıntıda oldukları için pek şaka kaldırmıyorlar. Fakat Akay Dayı bunları aşmış bir şekilde neşesini koruyor" diyerek Akay Dayı'nın neşesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. - ESKİŞEHİR

'Akay Dayı' çevresine neşe saçıyor
'Akay Dayı' çevresine neşe saçıyor
'Akay Dayı' çevresine neşe saçıyor
'Akay Dayı' çevresine neşe saçıyor

Eskişehirspor, Muhabbet, Müzik, Erik, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam 'Akay Dayı' çevresine neşe saçıyor - Son Dakika

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